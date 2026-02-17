Yhdysvallat yrittää torjua tehokkaasti meriteitse tapahtuvaa huumeiden salakuljetusta.
Yhdysvaltain armeija on iskenyt kolmeen huumesalakuljetuksesta epäiltyyn alukseen Tyynellämerellä ja Karibialla. Iskuissa kuoli yhteensä 11 ihmistä.
Yhdysvaltain asevoimien Southcom-päämaja vahvisti tänään viestipalvelu X:ssä tehneensä iskut myöhään eilen. Yhdysvaltain asevoimien henkilöstölle ei aiheutunut iskuissa vahinkoja.
Operaatiot ovat osa Yhdysvaltain kiristynyttä linjaa meriteitse tapahtuvan salakuljetuksen torjumiseksi. Yhdysvaltain armeija ei ole toistaiseksi paljastanut alusten kansallisuutta tai iskuissa käytettyä aseistusta.