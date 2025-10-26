Poliisi kertoo Lahdessa tapahtuneesta liikennetehtävästä, joka sai jatkoa myöhemmin kerrostalossa.
Poliisi kertoo pysäyttäneensä perjantaina Ajokadulla henkilöauton tarkastusta varten.
– Autoa kuljettanut alle 25-vuotias nainen puhalsi seulonta-alkometriin nollat, mutta huumausainepikatesti osoitti naisen käyttäneen huumeita. Nainen kertoi käyttäneensä viimeisen vuorokauden aikana subutexia ja kokaiinia, kertoo poliisi.
Naisella ei ollut myöskään voimassa olevaa ajo-oikeutta. Nainen kuljetettiin verikokeeseen, jonka jälkeen hänet vietiin ystävänsä asunnon luokse Kärpäsenmäelle.
Hetken kuluttua partio sai hälytyksen kyseiselle alueelle, jossa nainen oli rikkonut kerrostalon alaovenlasin ja mennyt siitä rappukäytävään.
Ilmoittaja kertoi partiolle, mihin asuntoon nainen oli päässyt sisään. Sisältä asunnosta tavattiin tuttu nainen.
Poliisin mukaan tällä kertaa partio toimitti naisen putkaan.