Ruotsalaismies "isännöi" kansainvälistä internetissä toimivaa pedofiilirinkiä, uutisoi Aftonbladet. Lehden mukaan rikolliset käyttivät itsestään termiä "pedo ja ylpeä", käytännössä siis avoimesti ihannoiden toimintaansa.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo Tukholmassa asuneen miehen ylläpitäneen verkossa toimivaa pedofiilirinkiä.

Aftonbladet kertoo uutisessaan Ruotsin yleisradion tutkivan journalismin ohjelmasta, "Uppdrag granskningista", joka on seurannut Tukholmassa toimivaa poliisien ryhmää puolentoista vuoden ajan.

Kyseinen ryhmä on erikoistunut juuri lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin.

Poliisille tulee jatkuvasti ilmoituksia lasten hyväksikäyttöä koskevasta materiaalista. Vihjeitä poliisille antavat muun muassa amerikkalaiset yhtiöt, kuten Google.

– Kyseessä on tulipalo, jota ei voi sammuttaa, vaikka miten yritämme ja vaikka teemme miten monta ratsiaa. Uutta ilmestyy joka päivä, kuvaa pedofiilejä metsästävä poliisi Fernando Valencia SVT:n ohjelman jaksossa.

Eräs vihje koski noin 40-vuotiasta ruotsalaista miestä, jota kutsutaan nimimerkillä Helix.

Mies tuomittiin lapsipornoon liittyvistä syytteistä vuonna 2018. Hänet pidätettiin jälleen vuonna 2023, mutta sillä kertaa viranomaiset eivät onnistuneet pääsemään hänen kovelevyilleen ja mies vapautettiin.

Lopulta poliisia onnisti. Eteläisessä Tukholmassa sijaitsevaan asuntoon tehdyn ratsian aikana poliisi löysi tietokoneen sekä kaksi kiintolevyä, jotka mies oli kätkenyt asuntonsa alapuolella olevaan pensaaseen.

Tietokoneeseen oli kiinnitetty tarra, jossa oli piirros alastomasta miehestä. Tällä kertaa poliisi onnistui murtamaan salauksen.

Kovalevyltä löytyi hieman yli sata tuntia rajua materiaalia, joka johdatti poliisin lopulta verkossa toimivan laajemman, salaisen pedofiiliringin jäljille.

Kyseinen rikollisjoukko on ollut esillä ruotsalaismediassa aiemminkin.

Järkyttävää materiaalia

Aftonbladetin mukaan pedofiiliringin jäsenet järjestivät Zoomissa pitkiä tapaamisia, joiden aikana osallistujat käyttivät huumeita ja tyydyttivät itseään katsellen hyväksikäyttömateriaalia.

Osallistujat kutsuivat toisiaan tuttavallisesti "pedoiksi" ja "pervoiksi" ja keskustelivat täysin avoimesti mielihaluistaan. Pedo-termillä tarkoitetaan pedofiiliä.

– Tervehdys Pedo Pervo, oli eräs mies kirjoittanut alastomaan ylävartaloonsa.

– Pedo ja ylpeä, oli puolestaan toinen mies kirjoittanut vartaloonsa.

Näiden järkyttävien kokousten "isäntänä" toimi juuri sittemmin kiinni jäänyt ruotsalaismies "Helix".

Menneen vuoden joulukuussa hänet tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Hänen kämppäkaverinsa sai puolestaan kahden ja puolen vuoden tuomion.

Lisää epäiltyjä

Erikoisryhmä ISÖB:n poliisit ovat löytäneet todisteita kymmentä ruotsalaismiestä vastaan, joiden epäillään kuuluvan pedofiiliverkostoon.

SVT:n ohjelmassa kerrotaan, että epäillyt ovat keski-ikäisiä, hyvin toimeentulevia, tavallisia miehiä.

– Tämä on hyvin tavallista, sanoo kyberrikoksia tutkiva "Jonas" SVT:n jaksossa.

9:13 Katso myös Rikospaikka: Lasten seksuaaliset hyväksikäyttäjät paljastivat motiivejaan pimeässä verkossa.

Muutama kuukausi "Helixin" kotiin tehdyn etsinnän jälkeen poliisi teki lisää ratsioita Tukholman seudulla. Viranomaisten kohteena oli yhdeksän miestä.

Eräs napatuista paljastui Ruotsin mediassakin esiintyneeksi asiantuntijaksi. Miehen epäillään osallistuneen kolmeen tapaamiseen, jossa lapsia on käytetty seksuaalisesti hyväksi.

Mies kiisti kuuluisteluissa olevansa seksuaalisesti kiinnostunut lapsista. Hän on kuitenkin pitänyt yhteyttä pedofiiliringin isäntään, "Helixiin".

– Minulla on sinua ikävä, ja haluan auttaa sinua olemaan oma itsesi ilman häpeää. Otan mukaan kannettavan sekä "viihdettä", Helix kirjoittaa viestissään sittemmin kiinni jääneelle, julkisuudessa esiintyneelle miehelle.

– Hyvä! mies vastaa.