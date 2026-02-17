Ölytankkerin omistajan maksamat sakot olivat suuruudeltaan useita miljoonia euroja.
Ranska on päästänyt tammikuussa pysäyttämänsä öljytankkerin lähtemään sen jälkeen, kun aluksen omistava yhtiö maksoi marseillelaisen tuomioistuimen määräämät sakot.
Ranskan ulkoministerin Jean-Noel Barrotin mukaan sakot olivat suurusluokaltaan useita miljoonia euroja.
Tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa alus oli yhä ankkurissa Fos-sur-Merin sataman edustalla lähellä Marseillea, kävi ilmi Marinetraffic-sivuston julkisista seurantatiedoista.
Barrot julkaisi viestinsä yhteydessä tapahtumista kuvatun videon, jolla aseistautuneita sotilaita laskeutuu laivan kannelle helikopterista.
"Pakotteiden kiertämisellä hintansa"
Aluksen epäillään kuuluvan niin kutsuttuun varjolaivastoon, jolla Venäjä kiertää pakotteita öljykaupassaan.
– Eurooppalaisten pakotteiden kiertämisellä on hintansa. Venäjä ei enää pysty rahoittamaan sotaansa vapaasti käyttämällä varjolaivastoaan rannoillamme, ministeri Barrot kirjoitti.
Ranskalaisjoukot nousivat alukseen liittolaisten tuella tammikuussa Espanjan ja Marokon välisellä merialueella. Alus vietiin sieltä Marseilleen.
Aluksen oli katsottu liikennöineen väärän lipun alla. Marinetrafficin mukaan alus on rekisteröity Komoreille. Ranskan viranomaisten mukaan omistaja on sitoutunut rekisteröimään aluksensa uuden lipun alle.
