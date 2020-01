Uskomaton salakuljetusoperaato: Tällainen oli Amazonin viidakosta Espanjaan saakka matkanneen huumesukellusveneen karikkoinen taival – kyydissä yli kolme tonnia kokaiinia

Espanjalaislehti El País kertoo artikkelissaan matkasta vaihe vaiheelta. Tarinan käänteet poliisi on kuullut ainoastaan epäiltyjen sellitovereilta ja vanginvartijoilta, sillä epäillyt eivät itse suostu todistamaan poliiseille.

Sukellusvene lähti matkaan Kolumbian eteläkärjestä

Ongelmat alkoivat kymmenentenä päivänä

Matka taittui joutuisasti yli viikon ajan. Kymmenentenä päivänä ilmaantui ensimmäinen mekaaninen ongelma. Kaksi perästä kulkevaa putkea, joiden on tarkoitus on siirtää ilmaa moottoriin, hajosi. Ilmasta tuli sen myötä hengityskelvotonta sukellusveneen sisällä.

Se ei ollut laisinkaan ainoa kolmikon kohtaama vastoinkäyminen. Sitä ennen he esimerkiksi hukkasivat aluksen runkoon sidotut muonatavarat ja juomavesisäiliöt myrskyn koitellessa alusta.

Paniikki ajoi upottamaan aluksen ja pakenemaan

Kukaan ei ikinä saapunut noutamaan lastia sovituista paikoista, jolloin kuljettajille iski hätä. He päättivät upottaa sukellusveneen meren pohjaan, josta voisivat noutaa lastin jälkikäteen, ja uida märkäpuvuissa rannalle. Vene upotettiin Galiciassa sijaitsevan Aldánin rannikon edustalla.

Kyseessä ensimmäinen sukellusvene Etelä-Amerikasta Eurooppaan, poliisi kuvailee "historialliseksi"

Poliisin mukaan huumeiden salakuljetus sukellusveneellä on Etelä- ja Pohjois-Amerikan välillä yleistä. Esimerkiksi Floridan merivartioston haaviin jäi itäisellä Tyynellämerellä syyskuussa sukellusvene, jonka sisältä löytyi 5400 kiloa kokaiinia.

Sen sijaan Eurooppaan saakka seilannut alus on täysin ennenkuulumatonta, ja matka on haastava. Espanjan viranomaisten keskuudessa on vuosien ajan liikkunut huhuja ja tarinoita valtameren yli kohti Eurooppaa ja Afrikkaa navigoivista huumesukellusveneistä, mutta tätä ennen todellisia havaintoja niistä ei ollut tehty.