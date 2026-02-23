Suomen ulkoministeriö varoittaa kansalaisia Meksikon tilanteesta.
Meksikossa on puhjennut väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun Meksikon asevoimat kertoi sunnuntaina tappaneensa maan merkittävimpiin kuuluvan huumekartellin johtajan.
Sotilasoperaation jälkeen aseistautuneet rikolliset ovat kostotoimena tukkineet maanteitä sekä polttaneet yrityksiä. Väkivaltaisuuksia on ollut useissa osavaltioissa.
Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum sanoo viestipalvelu X:ssä, että kaikkien osavaltioiden hallinnot toimivat täydessä koordinaatiossa.
– Meidän on pysyttävä ajan tasalla ja rauhallisina, Sheinbaum kehottaa.
Nyt tapettu rikollisjohtaja Nemesio Oseguera Cervantes kuului Jaliscon Uusi sukupolvi -huumekartelliin. Hän oli yksi Meksikon etsityimmistä henkilöistä.
Useita kartellin jäseniä kuoli
Osegueran kuolemasta kertoneen lausunnon mukaan operaatiossa hyödynnettiin Meksikon omien tiedustelutietojen lisäksi tietoja yhdysvaltalaisviranomaisilta.
Osegueran lisäksi operaatiossa kuusi kartellin jäsentä sai surmansa ja kolme sotilasta haavoittui. Kaksi epäiltyä vuorostaan otettiin kiinni, minkä lisäksi operaatiossa takavarikoitiin aseita, mukaan lukien raketinheittimiä.
AFP / Lehtikuva
Meksikon kansalliskaartin erikoisjoukot saattoivat ambulanssia Mexico Cityssä 22. helmikuuta 2026.
Yhdysvaltain oikeuslaitos on kuvannut Jaliscon Uusi sukupolvi -kartellia yhdeksi Meksikon väkivaltaisimmista huumekartelleista. Yhdysvaltain viranomaiset ovat aiemmin määritelleet kartellin terroristijärjestöksi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on painostanut Meksikoa suitsimaan huumeiden ja erityisesti fentanyylin päätymistä Yhdysvaltoihin.
Trump on toistuvasti uhannut Meksikoa tuontitulleilla ja väittänyt, ettei presidentti Sheinbaum ole tehnyt tarpeeksi huumekaupan torjumiseksi.
Räjähdyksiä ja tulitaisteluita
Suomen ulkoministeriö varoittaa, että tilanne Meksikossa voi äityä entistä väkivaltaisemmaksi, minkä vuoksi ministeriö kehottaa seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotteita ja ohjeita. Ministeriö sanoo lisäksi, että jotkut alueen lentokentät saattavat olla tilapäisesti kiinni ja valtatiet poikki.
Yhdysvallat on kehottanut Meksikossa olevia kansalaisiaan pysyttelemään suojassa, koska maan turvallisuustilanne on kärjistynyt Osegueran kuoleman jälkeen.
Kanada on puolestaan ilmoittanut seuraavansa tilannetta tarkasti ja kehottanut Meksikossa olevia kanadalaisia pitämään matalaa profiilia ja noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita.
Kanadalaisviranomaiset sanovat, että Meksikossa on nähty räjähdyksiä ja turvallisuusjoukot ovat olleet osallisena tulitaisteluissa.
– Matkustukseen ja liikenteeseen on liittynyt merkittäviä häiriöitä, kuten lentojen viivästyksiä ja perumisia, varoituksessa jatketaan.
Useat yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset lentoyhtiöt ovat peruneet Meksikon-lentojaan.