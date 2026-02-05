Kansalliskaartilainen ja hänen rikoskumppaninsa on tuomittu vankeuteen huumerikoksesta Kanariansaarilla.
Espanjan kansalliskaartiin, Guardia civiliin kuuluva mies on tuomittu kuudeksi vuodeksi vankeuteen kokaiinin salakuljetuksesta, kertoo Kanariansaarilla julkaistava englanninkielinen viikkolehti Canarian Weekly.
Kansalliskaarti on Espanjan santarmilaitos eli käytännössä sotilaallisesti organisoitu poliisi. Mies myönsi tuomioistuimessa kuljettaneensa 40 kiloa kokaiinia Lounais-Espanjassa sijaitsevasta Cádizista Kanariansaarille.
Myös miehen vaimolle määrättiin kahden vuoden vankeusrangaistus avunannosta.
Pariskunta pysäytettiin Las Palmasin satamassa, kun he olivat nousemassa lautasta maihin.
Viranomaiset tutkivat heidän vuokraamansa Peugeot 5008:n ja löysivät siitä yli 40 kiloa kokaiinia.
Huumeet oli piilotettu takapenkkien alle sekä tavalliseen matkalaukkuun, joka oli auton tavaratilassa.
Viranomaiset arvioivat huume-erän hinnaksi 1,39 miljoonaa euroa.
Osallisena myös toinen mies
Rikokseen liittyy myös kolmas ihminen, joka tuomittiin vankilaan reiluksi neljäksi ja puoleksi vuodeksi.
Mies toimitti pariskunnalle kokaiinin Sevillassa Manner-Espanjassa ja luovutti sen heille hotellissa ennen kuin matkusti itse Teneriffalle vastaanottamaan lähetystä.
Hänet pidätettiin samana yönä, kun lautta saapui perille, mikä esti huumeita pääsemästä saarelle.
Setelilaskuri ja kännyköitä
Poliisi takavarikoi Canarian Weeklyn mukaan pidätysten ja kotietsintöjen yhteydessä myös 12 697 euroa käteistä, useita matkapuhelimia, setelilaskurin ja maksupäätteen.
Huumeiden salakuljetusyritystä kuvailtiin oikeudessa suunnitelluksi operaatioksi, jonka tarkoituksena oli tuoda suuri määrä korkealaatuista kokaiinia Kanariansaarille.