Kirja-arvio: Näin kokaiiniparonit tuhosivat Kolumbian jalkapallon Julkaistu 36 minuuttia sitten Janne Hopsu janne.hopsu@mtv.fi David Arrowsmith: Kokaiinikenttä. Rakkaus, kuolema ja jalkapallo Pablo Escobarin Kolumbiassa (Johnny Kniga 2025). 314.s (suom: Mika Kivimäki) Pablo Escobar lienee yhä tunnetuin kolumbialainen Suomessa. Hänen kyseenalaisen maineensa syytä ei tarvinne korostaa, mutta huumeparonin jalkapallofanaattisuus ei ole yhtä tunnettua kuin kokaiinikauppa, vaikka se ei ole uutinen. Escobarin intohimosta ja sotkeutumisesta Kolumbian jalkapalloon – seura- ja maajoukkuetasolla – kirjoittaa brittiläiskolumbialainen entinen tv-käsikirjoittaja ja -tuottaja David Arrowsmith. Huumerahoja pestään jalkapallokentällä Escobar ei ollut ensimmäinen eikä ainoa jalkapallon kautta huumerahoja pessyt ja suosikkijoukkuettaan pesoilla ja dollareilla tukenut huumepomo Kolumbiassa. Jo 1970-luvun alussa marijuanarahaa päätyi ei-kovin-maineikkaaseen Unión Magdalena -seuraan Santa Martassa Karibian rannikolla. Vuosikymmenen lopulla ja 80-luvulla syntyi todellinen narco-fútbol, kun Escobarin lisäksi seuroihin sijoittivat huumerahaa niin Carlos Lehder, Carlos Gonzalo Rodriguez Gacha, kuin calilaiset Rodríguez-Orejuelan veljekset Miguel ja Gilberto.





Seura olivat kuin huumepomojen läänityksiä, Arrowsmith tuo esiin. Escobarin seura oli medellíniläinen Atlético Nacional. Sen otteluja kotimaassa, muualla Etelä-Amerikassa ja Japanissa hän seurasi joko paikan päällä (loppuaikoina naamioituneena viranomaisia ja rikollisvihollisiaan paetessaan), tai televisiosta. Fanitus oli ilmeisen aitoa.

Jalkapallon ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteyksistä kiinnostuneille tämä on kiinnostava kirja, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Janne Hopsu.

Politiikkaa ja hyväntekeväisyyttä

Jalkapallo oli Escobarille myös poliittista roolinrakennusta ja robinhoodmaista hyväntekeväisyyttä, jonka rahat hankittiin verisesti. Hän rakennutti Medellínin köyhiin kortteleihin monia jalkapallokenttiä iltavalaistusta myöten.

Arrowsmith kuljettaa lukijaa Escobarin elämässä materiaalisesti ankeasta lapsuudesta päätyen tämän väkivaltaiseen kuolemaan piilopaikkansa katolla Medéllinissä joulukuussa 1993.

Escobar vaurastuu kokaiinilla, kokee seuransa ja maajoukkueen kärsimykset ja ilot, havahtuu nousseensa myös Yhdysvaltain suureksi viholliseksi, käy pommein ja tuliasein vastataisteluun, ja lopulta häviää.

Hän kutsui pelaajia Nápoles-suurmaatilalleen, tai La Catedral-vankilaansa (jos sitä sellaiseksi voi kutsua), missä vieraili muiden muassa maineikas ja omintakeinen maalivahti René Higuita.

Arrowsmith selostaa Escobarille ja maalle merkityksellisiä otteluita välillä liiankin yksityiskohtaisesti. Se mikä toimii ottelun parhaiden palojen videokoosteena, ei välttämättä toimi paperille kirjoitettuna. Kolumbian poliittisen todellisuuden kerronta tuo välttämättömän kehyksen ja sisällön huumeparonin tarinaan.

Jalkapallo pilaantui vuosiksi

Escobar ja muut kokaiinilla rikastuneet pilasivat kolumbialaisen jalkapallon vuosiksi – ja samalla maan maineen. Huumerikollisista joutuivat kärsimään uhkailuina tai palkkatappajien murhaamina niin pelaajia kuin erotuomareita.

Tunnetuin tapaus on tietenkin maajoukkuepuolustaja Andrés Escobarin (ei sukua Pablolle) tappaminen 1994 MM-kisojen jälkeen. Los Cafeterosia (maajoukkueen lempinimi) veikattiin hurjimmillaan jopa maailmanmestarikandidaatiksi. Kisat olivat pettymys, ja AC Milanin tavoittelema Escobar teki vielä oman maalin.

Huumepomot saavat syyttää heikosta menestyksestä myös itseään. He uhkailivat maajoukkueen valmentajia ja käytännössä määräsivät aloituskokoonpanon. Uhkauksia lähetettiin faksilla ja puhelimitse maajoukkueen hotelliin. Ne kannatti ottaa tosissaan. Tunnelma oli ahdistunut.

Kirjan suomennos on epätasainen. Erisnimissä on kirjoitusvirheitä, jalkapallotermistö on paikoin ontuvaa, ja on myös suoranaisia virheitä, kuten Óscar Córdoba -stadion Buenos Airesissa. Kolumbian maalivahti Córdoba pelasi Argentiinaa vastaan Buenos Airesissa Monumental -stadionilla.

Teksti myös antaa ymmärtää, että kolumbialainen hyökkääjä Adolfo Valencia ja Franz Beckenbauer olisivat pelanneet samaan aikaan Bayern Münchenissä 1993-1994. Beckenbauer lopetti uransa 1983 New York Cosmosissa. Pyhä Graal tarkoittanee Graalin maljaa (Holy Grail). Tässä on vain joitakin esimerkkejä. Virheitä ja epätarkkuuksia on kiusallisen paljon. Oikoluku olisi tehnyt terää.

Jalkapallon ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteyksistä kiinnostuneille tämä on kuitenkin kiinnostava kirja. Escobar kumppaneineen ja kilpailijoineen aiheuttivat ahneuksissaan jalkapallolle paljon tuhoa ja murheellisen jälkimaineen.