Keskustan Hanna Kosonen jättää eduskunnan ja kokoomuksen Ben Zyskowicz ei asetu enää ehdolle ensi vaaleissa. Asian ytimessä -ohjelmassa molemmat avasivat lähtönsä syitä ja ajautuivat tiukkaan väittelyyn Orpon hallituksen linjasta ja politiikan arvoista.

Suomen kaikkien aikojen pitkäaikaisin kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kertoi Asian ytimessä -ohjelmassa, ettei ole enää ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Zyskowicz oli pitkällä sairauslomalla aivoinfarktin seurauksena, jonka jälkeen paluu eduskuntatyöhön on ollut vaiheittaista.

– Eteenpäin on menty, mutta kyllä voimavarojen palautuminen aika hidasta on, Zyskowicz kuvasi vointiaan.

Pitkä ura ei ole kuitenkaan vienyt häneltä intoa politiikkaan.

– Minun mielestäni sellaisille ihmisille, kuten minä, jolla on intohimo vaikuttaa asioihin, olla mukana tekemässä päätöksiä Suomen ja suomalaisten hyväksi, niin totta kai politiikka on se foorumi, Zyskowicz sanoi.

Päätös olla asettumatta ehdolle perustuu hänen mukaansa sukupolvenvaihdokseen. Hän on ollut kansanedustaja vuodesta 1979 lähtien.

– Kai tässä jo pitää ymmärtää tehdä tilaa nuoremmille.

Kosonen lähtee ennen kuin kyynisyys voimistuu

Keskustan Hanna Kosonen kertoi tänään Helsingin sanomille jättävänsä eduskunnan, vaikka kuvaili kansanedustajatyötä arvokkaaksi. Hänen mukaansa päätös syntyi pitkän harkinnan jälkeen.

– Pitää olla itselleen aika uskollinen. Ajattelen, että siinä vaiheessa kun mieli on vielä kirkas, Kosonen sanoi.

Hänen mukaansa ajoissa lähteminen estää kyynistymisen syvenemisen.

– Silloin on syytä lähteä pois, jotta rullan pyöriminen ei voimistu päässä.

Kosonen on arvostellut voimakkaasti Petteri Orpon (kok) hallituksen politiikkaa ja sanoi näkevänsä siinä jopa trumpistisia piirteitä.

– Sanoisin, että totuutta käytetään säästeliäästi, Kosonen sanoi ja katsoi hallituksen puheiden ja tekojen olevan ristiriidassa.

"Sivistysporvareita on ikävä"

Kososen mukaan suomalaisesta politiikasta on kadonnut arvopohjainen, sivistykseen nojaava porvarillisuus.

– Ajattelen, että sivistysporvareita on ikävä. Toivottavasti niitä vielä on meidän maassamme. Esimerkiksi tällä kaudella on romutettu aikuiskoulutustuki, joka lopettaa elinikäisen oppimisen, hän sanoi.

Kosonen painotti, ettei politiikka voi perustua pelkästään talouden ja turvallisuuden korostamiseen.

– Politiikkaa pitää tehdä sillä tavalla, että katsotaan, että mitä siellä takana on, pitäisi olla iso visio, mihin me ollaan Suomea viemässä.

Zyskowicz vastasi sivistysporvari-puheeseen huumorilla.

– Joo onneksi pääsin paikalle, hän sanoi ja torjui samalla Kososensa kritiikin hallitusta kohtaan.

Hän ei esimerkiksi tunnistanut väitettä hallituksen trumpistisista piirteistä.

– Näin minä vastaan että ei ole mitään trumpismia.

Zyskowiczin mukaan trumpismi on ennen kaikkea populistista kielenkäyttöä, jota hänen mielestään esiintyy nimenomaan opposition puheenvuoroissa.

– Oppositio on hyvä sanoa, kun sinun tehtävänä oppositiossa on lähinnä puhetta.

SDP:n häirintäkohu ihmetyttää

Asian ytimessä -ohjelman lopussa molemmat ottivat kantaa SDP:tä ravistelleeseen häirintäkohuun.

Zyskowicz kuvaili tilannetta surulliseksi ja varoitti vääristyneestä kokonaiskuvasta. Hänen mukaansa keskustelussa on sekoitettu kaksi eri asiaa.

– On eri asia, jos puhutaan seksuaalisesta ahdistelusta - joku koskettelee vastoin toisen tahtoa, Zyskowicz sanoi ja korosti, että vakaviin tapauksiin on puututtava tiukasti.

Samalla hän katsoi, että epäasiallinen käytös ja huono käytös on niputettu samaan kokonaisuuteen.

– Nämä ovat minun mielestä menneet saman otsikon alle ja mielikuva, joka syntyy eduskunnasta työyhteisönä, niin se on todella vino.

Kosonen jakoi käsityksen eduskunnasta pääosin hyvänä työyhteisönä, mutta muistutti, ettei se sulje pois ongelmia.

– Tämä meidän kokemuksemme ei poista sitä, etteikö siellä voisi olla niitä arveluttavia tapauksia, hän sanoi ja nosti esiin kansanedustajien ja avustajien eriarvoisen aseman.

Hän pitää eduskuntaa hierarkisena työpaikkana

– Tämäkin pitää tässä keskustelussa erottaa.

