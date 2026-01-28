Tytti Tuppuraisen (sd.) eduskunta-avustaja Ella-Maria Palkoaho sanoo MTV Uutisille, ettei ole todistanut Tuppuraiselta asiatonta huutamista tai nöyryyttämistä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti avustajiaan sekä kansanedustajia kohtaan, uutisoi STT lähteisiinsä perustuen tänään.

Tuppuraisen oma eduskunta-avustaja Ella-Maria Palkoaho sanoo MTV Uutisille, ettei tunnista Tuppuraista jutusta.

– Hän on pomona vaativa, mutta en ole ikinä todistanut mitään asiatonta käytöstä, Palkoaho sanoo.

Palkoaho on toiminut Tuppuraisen eduskunta-avustajana vuodesta 2022. Hän on ollut tämän vaalikauden ajan Tuppuraisen ainoa täysiaikainen avustaja, minkä lisäksi yksi eduskuntaryhmän viestintäavustaja toimii puolet työajastaan ryhmänjohtaja Tuppuraisen viestinnästä vastaten.

Palkoahon tehtäviin kuuluu hoitaa Tuppuraisen alaisena esimerkiksi tämän kalenteria ja yhteydenpitoa eri tahoihin. Palkoaho kertoo olevansa myös jatkuvasti läsnä SDP:n eduskuntaryhmän kokouksissa ja muissa tilanteissa, joissa läsnä on laajemmin kansanedustajia ja eduskunta-avustajia.

Tiukka äänensävy, muttei huutamista

Epäasiallisesta huutamisesta ja asiattomasta käytöksestä kertoo STT:n haastatteluissa viisi nimetöntä lähdettä, joiden kertomukset ovat yhtenäisiä.

– Tytillä vaihtuu jengi koko ajan, ja avustajat ovat sairaslomalla koko ajan. Hän huutaa ja käyttäytyy näitä ihmisiä kohtaan epäasiallisesti melko julkisestikin, yksi lähteistä kuvailee.

– Tuppurainen nöyryyttää SDP:n eduskuntaryhmän kokouksissa sekä avustajia että kansanedustajia. Hän nolaa ihmisiä julkisesti, yksi lähde kertoo.

Palkoaho sanoo, ettei ymmärrä, mihin väitteellä nöyryyttämisestä viitataan.

Väitteisiin on Palkoahon mukaan hankala ottaa kantaa, sillä STT ei erittele lainkaan tiedossaan olevia tapauksia lähdesuojan takia.

– En ole nähnyt tai itse kokenut mitään tällaista, Palkoaho toteaa.

Tuppurainen voi Palkoahon mukaan puhua kiihkeästi ja tiukassa äänensävyssä, jos jokin tilanne tai neuvottelu on paineinen. Huutamista hän ei kuitenkaan ole todistanut.

"Väitän, että kyllä minä tietäisin"

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana Tytti Tuppuraisen tehtävät tuottavat paljon työtä ryhmän avustajille, ja töihin liittyviä pyyntöjä tulee Palkoahon mukaan ymmärrettävästi lyhyelläkin varoitusajalla.

– Työpäivät voivat venyä sen takia, että joudutaan tekemään paljon ad hoc -duunia. Sekin aika lailla kuuluu politiikan luonteeseen, että joskus asiat tulevat yhtäkkisesti. Ei niitä oikein voi suunnitella. Väitän, että tämä pätee aika moneen muuhunkin edustajaan.

Väite Tuppuraisen avustajien poikkeuksellisen kovasta vaihtuvuudesta tai jatkuvista sairauslomista ei Palkoahon mukaan pidä lainkaan paikkaansa, ainakaan hänen vuonna 2022 alkaneen työskentelynsä aikana.

Onko mahdollista, että Tuppurainen käyttäytyy STT:n kuvaamalla epäasiallisella tavalla, ja sinä et tiedä siitä?

– Väitän, että kyllä minä tietäisin. Olemme koko ajan aika tiiviisti toistemme kanssa tekemisissä ja yhteyksissä. Jos asiatonta käytöstä olisi, kyllä se varmaan minuun ensimmäisenä kohdistuisi, enkä ole sellaista todistanut.

Palkoaho sanoo, ettei ole Tuppuraisen kanssa esimerkiksi vapaa-ajan ystävä ja että jos hän olisi todistanut epäasiallista käytöstä, hän ei väittäisi muuta.

Miksi viisi lähdettä on kuitenkin kertonut nimettömästi STT:lle Tuppuraisen epäasiallisesta toiminnasta?

– Se on paha sanoa. On ikävä spekuloida. Voi olla jotakin hampaankolossa. En oikein näe mitään järkevää faktaan pohjautuvaa syytä, miksi tällaista tehtäisiin, Palkoaho kommentoi.

Tuppurainen: En väitä toimineeni täydellisesti

Tuppurainen itse kommentoi STT:lle kirjallisesti pitävänsä väitettä julkisesta nöyryyttämisestä "mielettömänä".

– En tietenkään väitä toimineeni täydellisesti ja toivon, että mikäli omaan käytökseeni liittyen työntekijöillä on huomautettavaa, niistä tultaisiin minulle matalalla kynnyksellä sanomaan, Tuppurainen toteaa.

SDP on ollut viime viikkoina häirintäkohun keskiössä. Mediat ovat uutisoineet useista tapauksista, joissa kansanedustajat ovat käyttäytyneet asiattomasti eduskunta-avustajia kohtaan.

STT:n mukaan useat haastatellut uskovat tapausten vuotaneen uutisvälineille, koska Tuppuraisen johtaman SDP:n eduskuntaryhmän toimintakulttuurissa on vikaa eikä avoin keskustelu ryhmän sisällä ole mahdollista.

Tuppurainen sanoo STT:lle pyrkineensä edistämään parhaansa mukaan avoimuutta ja keskustelevaa kulttuuria SDP:n työyhteisössä.