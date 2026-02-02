Kälviällä Keski-Pohjanmaalla on tehty viikonloppuna ehkä uusi maailmaennätys.

Kälviäläinen lähihoitaja Meeri Koittola, 29, on ehkä uusi avannossa istumisen maailmanennätysnainen.

Koittola sinnitteli eilen sunnuntaina hyisessä Karhukorvenjärven vedessä uskomattomat 61 minuuttia ja 27 sekuntia.

Pakkasta oli 16 astetta ja kova tuuli antoi oman lisänsä haasteeseen.

Paikalla olijoiden mukaan avanto alkoi jo jäätyä Koittolan suorituksen aikana ja lopussa häntä ympäröi sentin paksuinen jääkerros.

Ensimmäiset 20 minuuttia kohtalokkaat

Ensimmäiset 20 minuuttia avannossa olivat Koittolan mukaan vaikeimmat.

– Yleensä alku on minulle helppo, mutta nyt se olikin vaikein hetki henkisesti. Jouduin tosissani tekemään töitä, että sain kasattua itseni uudelleen, hän kertoo MTV Uutisille.

Koittola kertoo tehneensä muun muassa hengitysharjoituksia, jotta sai fokusoitua itsensä suoritukseen.

– Tiesin, että pystyn kyllä jatkamaan ja että olisi huomattavasti tuskallisempaa, jos en saisi itseäni kerätyksi kokoon.

– Hengitysharjoitteita tehdessä myös ehkä pahin jännitys jäi siihen, ja suoritus lähti rullaamaan omalla painolla minuutti kerrallaan.

Yleisön kannustuskin auttoi jaksamaan.

– Yleisön kannustus oli ihan mieletöntä. Siitä sai ihan valtavasti voimia jatkaa suoritusta.

Paikalla oli lisäksi ensiapuhenkilöitä, jotka varmistivat, että Koittola on kunnossa.

– He esittivät minulle kysymyksiä ja katsoivat, että olen tolkuissani. Jos he olisivat huomanneet, että minulle on tapahtunut jotain enkä ole kykenevä tekemään enää päätöksiä, he olisivat ottaneet vastuun ja nostaneet minut ylös.

Lisäksi tilaisuuden hyvä tarkoitus, eli varojen keruu syöpäyhdistykselle, oli mielessä. Koittola ja hänen tiiminsä keräsivät rahaa Pohjanmaan Syöpäyhdistykselle.

– Se oli pääjuttu. Plussaa oli, että sivussa tuli maailmanennätys, Koittola kertoo.

Raja tuli vastaan

Koittolan mukaan hänen nyt istumansa 61 minuuttia 27 sekuntia oli maksimi, mihin hän kykeni.

– Yhtään pidempään en olisi avannossa enää pystynyt olemaan; siinä tuli raja vastaan. Tiesin, että edellinen ennätys on 60 minuutin paikkeilla ja että puristettua suorituksen siihen. Sitten oli hyvä tulla ylös avannosta.

Paikalla olleen Timo Lassilan mukaan yleisökin alkoi siinä vaiheessa hyytyä pakkasessa.

–Joku huusi, että tule jo pois, että mekin päästään, Lassila kertoo ja nauraa.

Perusteellinen valmistautuminen

Koittola kertoo valmistautuneensa ennätysyritykseen perusteellisesti. Vauhtia tempaukseen hän oli ottanut jo vuonna 2019 Turun avantouinnin SM kisoista.

– Totesin silloin, että en ole kovin nopea uimaan mutta olisi kiva kokeilla joskus, kauanko täällä pystyisi olemaan.

Avannossa istumista hän harjoitteli paitsi istumalla avannossa, eli kylmäaltistuksella, ja hengitysharjoituksin, myös pitämällä unipäiväkirjaa ja mittaamalla sykettä.

– Avannossa oloajat pidentyivät pikkuhiljaa, ja loppiaisena tein viimeisen pitemmän harjoitteen, jolloin olin vedessä puoli tuntia valvotuissa olosuhteissa.

– Silloin tiesin, että uskallan lähteä yrittämään.

Tempausten nainen

Koittola on harrastanut erikoisia tempauksia aiemminkin. Kerran hän järjesti Kälviällä vanhusten olympiakisat, hyväntekeväisyyshengessä nekin.

– Teen päätyönä hoitajahommia ja saatiin työkaverin kanssa idea, että järjestettäisiin vanhuksille olympialaiset, koska mielestäni se, että jos on muistisairaus tai liikuntarajoitteinen, ei tarkoita sitä, että ei voi mitään tehdä.

– Siellä oli eräskin ysikymppinen, joka sai elämänsä ensimmäisen pokaalin niissä kisoissa. Se taisi tulla rollaattorikävelystä. Oli aika liikuttavaa nähdä se hetki.

Uusimmasta tempauksesta saattaa jäädä nimi laajemmankin yleisön mieleen, jos maailmanennätysorganisaatio Guinness World Records hyväksyy hakemuksen.

Edellinen ennätys on ilmeisesti puolalaisnaisen hallussa. Se on 60 minuuttia ja 40 sekuntia.

Älä yritä itse, ellet tiedä mitä teet!

Ketä tahansa Koittola ei vastaavia ennätyksiä kehota yrittämään.

– Kyllä nämä ovat niin hengenvaarallisia juttuja, että ei missään nimessä kannata yrittää, jos ei tiedä tarkkaan, mitä on tekemässä. Itselleni riskialttein hetki oli oikeastaan se, kun minut nostettiin pois avannosta. Siinä oli tärkeää, että jokainen tiesi oman työroolinsa, että saatiin minut sieltä asianmukaisesti lämmitettyä.

– Hyvinvointia edistävään terveelliseen pulahteluun kannustan kyllä, mutta jos pystyy viisi sekuntia olemaan, se on kova juttu.

Itse Koittola pitää nyt hetken taukoa pulahtelusta, mutta ei jätä sitä tyystin.

– Katsotaan, jos viikon pitäisi taukoa ja sitten olisin vaikka sen 61 sekuntia siellä. Se riittää.