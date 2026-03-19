Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvottelijat tapaavat Washingtonissa lauantaina.
Kyseessä ovat ensimmäiset maiden väliset neuvottelut sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan.
– Neuvottelut ovat keskeytyneet – on aika saada ne jatkumaan, Zelenskyi sanoi torstaina päivittäisessä puheessaan.
Volodymyr Zelenskyi sanoo pitävänsä tärkeänä Yhdysvaltojen antamia signaaleja siitä, että maa on valmis jatkamaan neuvotteluja Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan lopettamiseksi.
Zelenskyin mukaan Ukrainan neuvottelijoita on jo matkalla Washingtoniin.