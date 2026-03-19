Arsi Ruuskanen on jättäytynyt pois maastohiihdon maailmancupin kisasta Lake Placidista.
Suomen Hiihtoliitto kertoo Ruuskasen kärsivän flunssaoireista. Suomalaishiihtäjää ei nähdä perjantain 10 kilometrin perinteisen kisassa.
Ruuskasen osallistuminen viikonlopun muille matkoille on vielä avoinna.
Ruuskanen sijoittui Milano-Cortinan olympialaisten päätösmatkalla 50 kilometrillä seitsemänneksi. Hän jatkoi hyvää virettään olemalla Falunin yhdistelmäkilpailun kuudes ja perään Lahden perinteisen kympillä neljäs.