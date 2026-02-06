Leuanvetäjä Joonas Mäkipellon ensimmäisestä Guinnessin maailmanennätyksestä on tänään kulunut tasan 10 vuotta. Ennätysrupeamat ovat olleet kivuliaisuudessaankin hurjia.

Joonas Mäkipelto muistaa katsoneensa 2010-luvun puolivälissä silloisen palomieskollegansa Jari Saarion kanssa MTV3:n Kymmenen uutisia työpaikallaan Espoon Niittykummun paloasemalla. Televisiossa kerrottiin yhdysvaltalaismiehen kiskomasta silloisesta 24 tunnin leuanvedon Guinnessin maailmanennätyksestä.

Soutamisesta viime vuosina tunnetuksi tullut Saario tokaisi, että "Mäkipelto rikkoo tuon ja vielä paljain käsin".

– Remmejä ja pehmusteita ei käytetä, vaikka muut niin tekisivät. Monet ovat tehneet noita ennätyksiä pehmusteilla ja kaiken maailman muilla jutuilla, mutta päätimme näyttää esimerkkiä ja suomalaista sisua ja vetää ennätyksen paljain käsin kivusta nauttien, Mäkipelto muistelee nyt.

Hän mietti, että koska Saario tiesi hänen vahvuutensa, "ei siinä paljon ollut vaihtoehtoja kuin vetää ja alkaa tavoitella ennätystä".

Mäkipelto alkoi, Saarion luotsaamana.

– Treenasin yli vuoden vain tämä päivämäärä ja vain tämä suoritus ajatuksissa. Hoin itselleni monta kertaa päivässä, että pakko onnistua ja tehdä se.