Leuanvetäjä Joonas Mäkipellon ensimmäisestä Guinnessin maailmanennätyksestä on tänään kulunut tasan 10 vuotta. Ennätysrupeamat ovat olleet kivuliaisuudessaankin hurjia.
Joonas Mäkipelto muistaa katsoneensa 2010-luvun puolivälissä silloisen palomieskollegansa Jari Saarion kanssa MTV3:n Kymmenen uutisia työpaikallaan Espoon Niittykummun paloasemalla. Televisiossa kerrottiin yhdysvaltalaismiehen kiskomasta silloisesta 24 tunnin leuanvedon Guinnessin maailmanennätyksestä.
Soutamisesta viime vuosina tunnetuksi tullut Saario tokaisi, että "Mäkipelto rikkoo tuon ja vielä paljain käsin".
– Remmejä ja pehmusteita ei käytetä, vaikka muut niin tekisivät. Monet ovat tehneet noita ennätyksiä pehmusteilla ja kaiken maailman muilla jutuilla, mutta päätimme näyttää esimerkkiä ja suomalaista sisua ja vetää ennätyksen paljain käsin kivusta nauttien, Mäkipelto muistelee nyt.
Hän mietti, että koska Saario tiesi hänen vahvuutensa, "ei siinä paljon ollut vaihtoehtoja kuin vetää ja alkaa tavoitella ennätystä".
Mäkipelto alkoi, Saarion luotsaamana.
– Treenasin yli vuoden vain tämä päivämäärä ja vain tämä suoritus ajatuksissa. Hoin itselleni monta kertaa päivässä, että pakko onnistua ja tehdä se.
Jari Saario koutsasi Joonas Mäkipeltoa hurjiin leuanvetosuorituksiin.Milla Vahtila
Vaikka mahtipontinen projekti toi myös ongelmia, Mäkipelto ei antanut periksi.
– Matkan varrella tein tuhansia ja tuhansia leukoja ja olkapääni tulehtui useamman kerran. Niistä ongelmista kuitenkin selvittiin, ja treenit sujuivat odotetusti. Aloin luottaa itseeni enemmän ja enemmän, ja olin varma että pystyn siihen, Mäkipelto sanoo ja kiittelee Saarion koutsanneen häntä sietämään ennätyksen vaatimia rasitusta, kipua ja valvomista.
12 000 euron maksu
Mäkipellon veli oli yhteydessä Britanniaan, jotta ennätysyritystä varten saatiin virallinen Guinnessin tuomari paikalle Lempäälään.
– Kaikkineen Guinnessin tuomarin hankkiminen ja lennättäminen Ideaparkiin maksoi 12 000 euroa. Tämä todellakin oli sen arvoista, ja siihen panostimme. Ei ollut siis vaihtoehtoa enää epäonnistua.
Hurja suoritus käynnistyi päivälleen 10 vuotta sitten 6.2.2016. Mäkipelto muistaa, että Ideaparkin aukiolle oli saapunut satapäin ihmisiä.
– Tapahtuma striimattiin livenä usealla uutissivustolla, ja katsojia olikin reilusti yli 300 000.
Mäkipelto lähti rikkomaan silloista 24 tunnin vastaoteleuanvedon maailmanennätystä, joka oli 5 045 toistoa.
Rajut kärsimykset
Aluksi useita leukoja kerrallaan vetänyt Mäkipelto pui kaiken sujuneen odotetusti monen tunnin ajan. Kun kauppakeskus alkoi yötä kohden mennä kiinni, vaikeudet löivät rajusti vasten kasvoja.
– Aloin tuntea olkapäissä vähän kipua kuuden tunnin kohdalla, kunnes noin yhdeksän tunnin kohdalla olkapääni alkoi oireilla todella pahasti. Ensimmäiseen lihasjänne liitokseen tuli pieni repeämä. Matkaa uuteen ennätykseen oli muistaakseni vielä reilusti yli 2 000 leukaa. Tästä eteenpäin jouduin tekemään yksi leuka kerrallaan, koska kipu alkoi olla sietämätön. Joka vedolla tuntui kun olisi puukolla painanut olkapäähän.
– Hetki sen jälkeen alkoi oireilla selkä, siitä sitten rintalihas ja sitten hauis. Lopputuloksena oli viidessä lihasjänneliitoksessa pieni repeämä ja verenvuoto. Veto kävi todella tuskaiseksi ja vaikeaksi.
Mäkipelto lisää, että 3 000 leuan kohdalla kädet alkoivat jämähtää puoliksi nyrkkiin ja niitä oli vaikea avata.
– Kämmenet ovat niin hellänä, että tangosta kiinni ottaminen sattuu, ihan kuin ottaisi kuumasta raudasta kiinni. Noin 12 tunnin jälkeen alkaa väsymys ja valvominen rasittamaan ja tekee suorituksesta vielä vaikeamman.
Lisäksi paine sormissa kävi niin suureksi, että Mäkipellon molemmista nimettömistä repesivät kynnet irti.
– Ei ollut vaihtoehto luovuttaa, vaikka mikä tulisi. Oikeilla ajatuksilla ja rauhoittumalla pystyt hallitsemaan kaikkea.
Rajua leikkiä. Tältä näyttivät Joonas Mäkipellon kämmenet tunnin ME-leuanvetämisen jälkeen.Joonas Mäkipelto
– Samana vuonna heti lokakuussa 2016 rikoimme 12 tunnin virallisen Guinnessin maailmanennätyksen Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä. Vedin 12 tunnin aikana 4 040 leukaa. Maksoimme taas Guinnessin tuomarille 12 000 euroa. Tässäkin repeämiä tuli useampia ja taas oli lääkärireissu tiedossa.
Mäkipelto nousi huimilla suorituksillaan kiistatta tunnetuimmaksi suomalaiseksi leuanvetäjäksi.
Joonas Mäkipelto raastamassa leukoja 12 tunnin ennätysrupeamassaan.Milla Vahtila
Sitten hän haastoi myötäotteella leukoja vetäneen tshekkiläisen Guinnessin ennätysmiehen Jan Karesin kisaan 30 minuutin ME:stä.
– Hänellä oli kaikki mahdolliset leuanvetoennätykset hallussa. Lensimme Tsekkeihin, marssimme Karesin salille ja ilmoitimme, että haluan haastaa sinut festareilla tähän 30 minuutin maailmanennätys yritykseen.
– Se tarkoittaa 20 leukaa joka minuutti. Sekin tehtiin paljain käsin, joten kämmenet näyttivät todella karulta. Ja kyllä, se sattuu mutta se on vain kipua.
Joonas Mäkipelto veti 30 minuutissa vastaoteleukojen maailmanennätykseksi 600 toistoa. Jan Kares ylsi myötäote-ME:hen 583 leualla.Joonas Mäkipellon albumi
Mäkipelto veti vielä myös kolmen minuutin maailmanennätyksen Ennätystehdas-ohjelmassa.
– Vanha ennätys oli 109 leukaa. Sain kuin sainkin kolmen minuutin aikana 111 leukaa ja näin ollen jälleen uuden ME:n.
Hintaa on ollut maksettavana.
– Kaikkien noiden ennätysten jälkeen olkapääni on vaivannut, enkä ole pystynyt yrittämään uudestaan pitkiä suorituksia.
"Vielä uskon"
Myös muita ME:itä kiskonut Joonas Mäkipelto teki Guinnessin maailmanennätykset 24 ja 12 tunnin vastaoteleuanvedossa. Nykyinen 24 tunnin vastaote-ennätys on Graham Morganin 7 479 ja 12 tunnin ennätys Charles Solanon 5 107 toistoa.Joonas Mäkipellon albumi
Mäkipellon Guinnessin maailmanennätykset on myöhemmin rikottu. Hän on itse sittemmin keskittynyt toistoleuanvetokilpailuihin, joissa on pysyttävä koko suorituksen ajan tangossa.
– Vielä uskon, että joku päivä joku ennätys olisi mahdollinen.
– Toivon, että joku päivä vielä saan mahdollisuuden kokeilla jotain, kunhan saan olkapäät kuntoon. Tavoitteena on tehdä leuanvedon ME:n lisäksi sotilasmaastavedon maailmanennätys, kunhan saan selkäni kuntoon ja pois alta sisäsoudun MM-kisat, jotka ovat jo kolmen viikon päästä. Tästä on hyvä jatkaa harjoituksia ja kohti tavoitteita.