Jääkiekon SM-liigan pudotuspelien avauskierroksella yksi etukäteen odotetuimmista ottelupareista on hallitsevan mestarin KalPan ja ailahtelevan kauden pelanneen HIFK:n yhteenotto.

Helsingin IFK:n turbulenttinen runkosarja suoristui lopulta kuuden voiton putkeksi. On perusteltua sanoa, että seura on alkavan liigakevään arvaamattomin joukkue.

– Se varmaan sopii meille ihan hyvin, semmoinen lähtökohta, sanoo kapteeni Iiro Pakarinen.

– Kyllä tuossa itse tiedetään, missä kunnossa tällä hetkellä ollaan, ja varmasti nuo viimeiset pelit ovat sen näyttäneet.

Sija kymmenen sivuaa kuitenkin IFK:n heikointa runkosarjaa 2000-luvulla.

Jättiseura on voittanut tällä vuosikymmenellä vain kaksi pudotuspelisarjaa, päävalmentaja Olli Jokinen päävalmentajaurallaan ei vielä yhtäkään. Ajoittain sarjajumbonakin lojunut HIFK antaa kuitenkin nyt vastustajalle aiempaa vähemmän maalipaikkoja.

– Jatkuvassa rakentamisessa on ollut tosi paljon haasteita. Koko ajan on ollut pelaajia poissa ja pelaajia eri tasolla kunnon puolesta. Osa on saatu loukkaantuneista ja osa on juuri loukkaantunut. Että kyllä tämä aikamoista luovimista on ollut, Jokinen toteaa.