Hallitseva rallin maailmanmestari Sebastien Ogier ajaa jo viidettä vuottaan osittaista MM-ohjelmaa Toyotalla. Tämän kauden kisaohjelmansa osalta 42-vuotias ranskalaistähti on puhunut itsensä pussiin.

Ogier voitti viime vuonna yhdeksännen maailmanmestaruutensa, vaikka ajoi kauden 14 osakilpailusta vain 11.

Hänen tämän kauden ajo-ohjelmansa kerrottiin alun perin käsittävän "vähintään puolet" kalenterissa olevista 14 kisasta, mutta jo muutamaa viikkoa myöhemmin Ogier täsmensi Saudi-Arabiassa Dirtfishille, että hänen tämän kauden ohjelmansa koostuu kymmenestä osakilpailusta.

– Katsokaa kalenteria, ja kun Saksassa on koulujen loma-aika, en ole mukana kisaamassa.

Ogierilla on puolisonsa Andrea Kaiserin kanssa yksi lapsi, kesällä kymmenen vuotta täyttävä Tim-poika. Perheen tiedetään asuvan Münchenissä, ja kun vertaa Baijerin osavaltion lomakalenteria, päällekkäisyyksiä MM-rallikalenterin kanssa on kaikkiaan neljä.

Niistä ensimmäinen on edessä huhtikuussa. Tim ja muut koululaiset viettävät tuolloin pääsiäislomaa, ja rallin MM-sarjassa on samanaikaisesti ohjelmassa Kroatian osakilpailu.

Ogier vahvisti viime viikonloppuna Keniassa ranskalaiselle L'Equipe-lehdelle, ettei hän ole tuolloin mukana.

– On loma-aika, enkä missään tapauksessa aio perua lomaa rallin takia!

Seuraava päällekkäisyys on edessä toukokuussa Japanin MM-rallin aikaan, kun Baijerissa vietetään helluntain koululomaa. Kaksi muuta ovat koululaisten 3. elokuuta alkavan ja 14. syyskuuta päättyvän kesäloman kanssa päällekkäin menevät kaukokisat Paraguayssa ja Chilessä.

Kun Ogier oli jo sivussa helmikuisesta Ruotsin rallista, joka ei mennyt päällekkäin Saksan loma-aikojen kanssa, hän on puhunut itsensä pussiin.

Ogier ei nimittäin voi enää samaan aikaan ajaa kymmentä MM-rallia ja olla kotona lapsensa kaikkina loma-aikoina. Nähtäväksi siis jää, kummasta Ogier joustaa.

Kauden kolmen ensimmäisen osakilpailun jälkeen Ogier on MM-sarjassa kuudentena, 40 pisteen päässä tallikaveristaan Elfyn Evansista. Viime vuonna Ogier nousi mestariksi, vaikka oli kolmen kisan jälkeen Evansia perässä 49 pistettä – tosin tuolloin hän ajoi kolmesta ensimmäisestä kisasta vain yhden.

Viime viikonloppuna Keniassa Ogier koki epäonnekkaan keskeytyksen rallin toiselta sijalta laturivian vuoksi juuri ennen lauantain päivähuoltoa.

Vauhdin puolesta Ogier voi hyvinkin taistella mestaruudesta tälläkin kaudella.

Hänellä on koossa 11 pohja-aikaa, kun tilastoykkösenä on tallikaveri Oliver Solberg 14 pohja-ajalla. Ogierin keskimääräinen ero pohja-aikaan – 0,27 sekuntia kilometrillä – on kaikista kuljettajista pienin.

Ogier ei kuitenkaan ole johtanut kisaa vielä kertaakaan tällä kaudella.