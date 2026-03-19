Vitosluokan hurrikaania vastaava Narelle-sykloni on rantautumassa Australiaan.
Australiaan on rantautumassa erittäin voimakas, lähes vitosluokan hurrikaania vastaava trooppinen myrsky. Narelle-nimellä kulkeva sykloni tekee yhteensä jopa kolme eri rantautumista.
– Tämä on erittäin jännittävä otus. Tämä olisi ehdottomasti viikon isoja uutisaiheita jos vastaava myrsky olisi tulossa esimerkiksi Kiinaan tai Yhdysvaltoihin, toteaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
Poikkeuksellista on se, kuinka harvaan asutulle seudulle myrsky rantautuu.
Kyseessä on jopa hämmentävän autio osa Australiaa.
Seudulla, jonne Narelle ensimmäiseksi rantautuu, asuu yhteensä vain 320 asukasta. Suurin kaupunki reitin varrella puolestaan on Pohjoisterritoriossa sijaitseva Darwin, joka sekään ei ole väkiluvultaan päätä huimaava.
Pouta arvioi, että myrskyn vaikutusalueella on yhteensä noin 500 000 ihmistä.
Kanariansaarille ennustetaan hurjia sademääriä
Samaan aikaan Kanariansaarilla odotetaan poikkeuksellisen runsaita sateita.
Espanjassa Kanariansaarilla on liikkeellä erittäin voimakas ja hyvin hidasliikkeinen matalapaine, jonka arvioidaan tuovan runsaita sateita loppuviikoksi.
Sademäärät voivat nousta erittäin korkeiksi ja esimerkiksi Cape Yorkin niemimaalla vettä tulee jopa yli 300 millimetriä kolmessa vuorokaudessa.