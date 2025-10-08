Krista Eriksson on Onlyfansia tulonlähteenä käyttävä monitoiminainen ja fitnessurheilija. Paluu kisalavalle toteutui viiden vuoden tauon jälkeen – itsensä ylittäen.

Krista Eriksson oli viimeksi kisannut huippusuositussa bikini fitnessissä vuonna 2020. Tuolloin hän sijoittui Nordic Fitness Expossa alle 169-senttisten sarjan SM-mittelössä Turussa seitsemänneksi eikä viihtynyt sanojensa mukaan lavalla lainkaan.

– Se oli ihan kammottavaa. Mietin, että minä en kuullut tänne näiden muiden riviin – menkää te vain ja olkaa esillä. Minä vain olen täällä, vaikka en ole persoonana yhtään sellainen. Mietin sitäkin, että en enää koskaan kisaa. Minusta ei koskaan ole tähän, Eriksson avaa.

Hän kärsi ahdistuksesta, ja hänellä todettiin pakko-oireinen häiriö OCD.

– Olen käynyt psykoterapiassa ja söin mielialalääkettäkin siihen. Ennen kuin kisadieetti nyt alkoi, lopetin sen ja päätin, että nyt mennään.

Lääkitys jäi helmikuussa, dieetti alkoi maaliskuussa. Eriksson oli jo vuosi sitten lokakuussa 31-vuotissyntymäpäivänään päättänyt, että hän vielä kisaisi.

– Olen aika lailla hetken mielijohdetyyppi. Tässä on ollut monta vuotta aikaa miettiä ja kelata, että vitsi, pitäisikö sittenkin.

"Te puhutte paskaa"

Krista Eriksson nautti tällä kertaa lavalla Nordic Fitness Expossa Lahdessa.Tuomas Hämäläinen

Eriksson lähti hakemaan tältä vuodelta viiden vuoden takaista mieluisampaa lavakokemusta.

– Kisaajat aina sanovat, että vitsi, lavalla oli niin ihanaa ja minä nautin. Minä olin, että te puhutte paskaa, ei siellä voi nauttia. Halusin kuitenkin jumaliuta pystyä itsekin nauttimaan tuolla.

Niin Eriksson sunnuntaina Lahdessa Nordic Fitness Expossa teki.

– Olen tosi tyytyväinen. Odotuksia sijoituksen suhteen ei ollut, koska tavoitteena oli vain, että ylitän itseni. Sen todellakin tein ollessani ylipäätään tässä.

SM-sijoitus parani viiden vuoden takaisesta kolmella pykälällä. Eriksson oli alle 169-senttisten sarjassa tasokkaassa kilpailijajoukossa neljäs.

– Kun sain tuon nelospystin, olin, että okei, nelonen, voi vitsi, se on yhden sijoituksen päässä MM-edustuspaikasta, mutta samaan aikaan olin, että huh, onneksi ei tarvitse lähteä mihinkään.

Paitsi Tallinnaan, jossa tulevan viikon lopulla järjestettävään Fitlap Cupiin Eriksson on ilmoittautunut.

– Siihen päättyy tämä kausi.

Voisiko kisaaminen jatkua tulevaisuudessa?

– Kyllä minä olen pohtinut, pitäisikö, mutta elämässä on myös paljon muita suunnitelmia, joita ikä rajoittaa, esimerkiksi perheen perustaminen. Täytän tässä kuussa 32, niin täytyy katsoa, miten kisaamisen ajoittaisi. Olisiko jopa ensi keväänä?

160 kiloa maasta

Tulevaa ehtii vielä ajan kanssa miettiä. Mutta mennään siihen, millaisin toimintatavoin Eriksson paluuta kohti kulki.

– Lähdin viime kisojen jälkeen keskittymään siihen, että haluan nostaa selkeästi voimatasojani. Aloin treenaamaan paljon vapailla painoilla. Opettelin oikeasti kyykkäämään ja vetämään maasta.

Eriksson innostui voimanostosta. Hän kertoo saaneensa nostettua kunnioitettavat 160 kiloa maasta.

– Olin, että jes, tämä on se, mistä tykkään ja mistä saan kiksejä. Ei mitään bikini fitness -hommia – se on liian ulkonäkökeskeistä, vaikka tykkäänkin paljon panostaa omaan ulkonäköön.

– Tykkään tuloshakuisuudesta ehkä enemmän kuin siitä, kuka on nätein ja kaunein. Ajattelin, että bikini fitness ei välttämättä ole sellainen, missä voisin olla kaikista paras. Tämä oli enemmän henkinen juttu.

"Viimeksi vedettiin täysin harjoituskierros"

Erikssonia on valmentanut alkuvuodesta lähtien Marjoriitta Kauppinen, joka on itsekin fitnesskisaaja. Eriksson on takonut hänen alaisuudessaan kuutta kuntosalitreeniä viikkoon, minkä lisäksi dieetillä on ollut päivittäin lenkkeilyä, ja kuvioon ovat kuuluneet niin ikään poseerausharjoitukset.

– Kyllä on saanut liikkua. Olen sanonut valmentajalleni "Ritulle", että minusta tuntuu, että tämä on vasta minun ensimmäinen oikea kisadieettini. Viimeksi vedettiin täysin harjoituskierros ja vähän sellainen, mitäs tämä nyt on. En vielä silloin viisi vuotta sitten osannut treenata.

Aikaisemmin Eriksson treenasi vähemmän eikä tehnyt esimerkiksi supersarjoja kuten nykyään. Harjoituksissa on nyt painotettu aiempaa enemmän hypertrofiaa, lihaskasvua pitkin sarjoin.

– On paljon on erilaisia treenityylejä. En sano, että jokin olisi toista parempi. Tykkään, että on monipuolista ja erilaista ja oppii itsekin valmentajana paljon.

"Siellä ollaan persus pitkällään"

Eriksson ei dieetin aikana valmentanut, mutta hänen tarkoituksenaan on palata tuttuihin personal trainerin hommiin.

Eriksson luonnehtii itseään monitoiminaiseksi.

– Minä myös valokuvaan. Minä tuotan sisältöä Onlyfansiin. Teen vähän kaikennäköistä. Kun joku kysyy, että hei Krista, tulisitko sinä maalaamaan tuota meidän talon seinää, olen, että todellakin tulen. Kaikki onnistuu.

– Mihin sitä haluaisikaan panostaa. Ei ole pakko valita mitään yhtä tiettyä, niin on ihanaa, että voi tehdä kaikkea.

Suosittu sisällöntuottaja, jolla on Instagramissa lähes 18 000 seuraajaa, ei aristele puhua mainitsemastaan, eroottisesta sisällöstä tunnetusta Onlyfansista enemmänkin. Lahden nainen kiteyttää, että OF:n tekeminen on hänelle työtä ja tulonlähde.

– Rakastan tehdä sitä. Valokuvaan tosiaan paljon, olen aina tykännyt kuvata itseäni. Minulle paljas pinta ei ole mitenkään ujo asia. Kun esimerkiksi Ritun kanssa levitellään kisaväriä, siellä ollaan persus pitkällään. Toinen on, että "anteeksi anteeksi". Mutta anna mennä.

– Laitoin Instagram-stooriin meistä kuvan, jossa oli kyllä sensuurit päällä. Jengi jo kyselee, löytyykö Onlyfansista tämä ilman sensuuria. Sitä voi mennä sitten katselemaan sieltä, löytyykö, Eriksson väläyttää.