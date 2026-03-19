



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Lasten ADHD-lääkitys aloitetaan liian herkästi, sanoo tutkija: "Pitäisi ehdottomasti herätä" 1:22 Onko Suomessa käytetty tarpeeksi rahaa siihen, että ADHD-lapsia ja -nuoria tuettaisiin myös muilla tavoin? Julkaistu 42 minuuttia sitten Petri Tyynmaa petri.tyynmaa@mtv.fi Jo joka yhdeksäs alakouluikäinen poika käyttää ADHD-lääkkeitä. ADHD-lääkkeiden käyttö on kasvanut erityisesti alakouluikäisten poikien ja teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa, ilmenee Kelan torstaina julkaisemista luvuista. Viime vuonna ADHD-lääkkeitä käytti 11 prosenttia alakouluikäisistä pojista ja noin 4 prosenttia saman ikäisistä tytöistä. Hieman vanhemmista, 13–17‑vuotiaista, lääkkeitä käytti 10,6 prosenttia pojista ja 6 prosenttia tytöistä. Suomessa ADHD‑lääkkeiden käyttö lapsilla on jo selvästi yleisempää kuin lähimmissä naapurimaissa.

ADHD-lääkkeiden käyttö on kasvanut erityisesti alakouluikäisillä pojilla.

Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori arvioi, että lääkitys aloitetaan liian herkästi.

– Tältä se voisi ainakin lukujen valossa vaikuttaa, ja varmasti siellä on paljon syitä, joita me vielä tunnemme tosi huonosti.

– Ehkä meillä on pikkuisen ylisuuria odotuksia nimenomaan lasten ADHD‑lääkehoitoa ja varsinkin poikien ADHD‑lääkkeiden käyttöä koskien, Vuori sanoo.

Euroopan ADHD-liittojen johtaja Nina Hovén ei ottanut kantaa siihen, aloitetaanko lääkitys liian helposti, mutta sanoo, että hoitokäytäntöjä olisi ehkä syytä tarkastella.

– Kyllä nämä luvut kertovat siitä, että pitäisi ehdottomasti herätä ja katsoa koko systeemiä eikä vain lääkitystä. Me tiedämme, että lääkitys toimii ja se on hyvä asia. Mutta mitä tapahtuu ennen ja sen jälkeen? Ei pelkkä resepti käteen riitä, Hovén sanoo.

Sekä Hovén että Vuori olivat torstaina MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelman vieraina.

ADHD-lääkkeitä käyttävien osuus eri ikäryhmissä tulee Kelan mukaan lähivuosina kasvamaan edelleen.

Lääkkeitä käyttävien osuus on nousemassa 15 prosenttiin pojista ja 8 prosenttiin nuorista naisista.

Miksi pian 15 prosenttia pojista käyttää ADHD-lääkkeitä?

Petri Tyynmaa MTV Uutiset Petri Tyynmaa työskentelee MTV Uutisissa uutis- ja videotoimittajana. Hän seuraa laajasti kotimaan ja ulkomaan uutisia sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Petriin voi olla yhteydessä juttuvinkkien ja lukijoiden videoiden osalta.