Jo joka yhdeksäs alakouluikäinen poika käyttää ADHD-lääkkeitä.
ADHD-lääkkeiden käyttö on kasvanut erityisesti alakouluikäisten poikien ja teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa, ilmenee Kelan torstaina julkaisemista luvuista.
Viime vuonna ADHD-lääkkeitä käytti 11 prosenttia alakouluikäisistä pojista ja noin 4 prosenttia saman ikäisistä tytöistä.
Hieman vanhemmista, 13–17‑vuotiaista, lääkkeitä käytti 10,6 prosenttia pojista ja 6 prosenttia tytöistä.
Suomessa ADHD‑lääkkeiden käyttö lapsilla on jo selvästi yleisempää kuin lähimmissä naapurimaissa.