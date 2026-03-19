Uskollinen Kremlin kannattaja, joka tunnetaan Venäjän opposition vainoamisesta, on yllättäen kääntynyt Vladimir Putinia vastaan.

Bloggaajana tunnettu 42-vuotias lakimies Ilja Remeslo julkaisi tiistaina Telegram-viestipalvelussa päivityksen otsikolla "Viisi syytä, miksi lakkasin tukemasta Vladimir Putinia".

Asiasta kertoo The Moscow Times -lehti.

Julkaisussaan hän muun muassa syyttää Kremlin johtajaa venäläisten lähettämisestä kuolemaan ”umpikujaan johtavassa sodassa” Ukrainaa vastaan. Hän toteaa Putinin syylliseksi myös talouden tuhoamiseen ja elintason heikentämiseen.

Lisäksi Remeslo kritisoi maan presidenttiä internetin ja median valvonnan kiristämisestä sekä korruption kukoistamisen sallimisesta.

– Vladimir Putin ei ole laillinen presidentti. Putinin on erottava ja hänet on asetettava syytteeseen sotarikollisena ja varkaana, julkaisu päättyy.

"He eivät voi vangita kaikkia"

Tshetsheenijohtaja Apti Alaudinov pitää Remeslon takinkääntöä vähintäänkin epäilyttävänä. Hänen mukaansa Remeslo on todennäköisesti kidnapattu.