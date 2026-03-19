Edmonton Oilers on nostanut suomalaishyökkääjä Roby Järventien NHL-miehistöönsä.
Oilers täydentää kokoonpanoaan tähtihyökkääjä Leon Draisaitlin jouduttua pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle. Lisäksi Kasperi Kapanen on ollut sairaana.
Järventie, 23, on aiemmin pelannut kaudella 2023–24 seitsemän NHL-ottelua Ottawa Senatorsin paidassa. Hän siirtyi Edmontoniin pelaajakaupassa kesällä 2024.
Viidettä kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava Järventie on tehnyt tällä kaudella AHL-seura Bakersfield Condorsissa 52 ottelussa tehot 17+19=36.
Oilersia seuraava toimittaja Jason Gregor kertoo X-tilillään, että Järventie pelaa torstain ottelussa Florida Panthersia vastaan, jos Kapanen ei pysty pelaamaan.