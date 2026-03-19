Aston Martinin tallipäällikkönä F1-kauden aloittanut Adrian Newey on jättämässä tehtävänsä, uutisoi Autosport-lehti.
Autosportin mukaan hänen paikkansa ottaa Audin tallipäällikkönä toiminut Jonathan Wheatley. Neweyn on määrä jatkaa brittitiimissä teknisenä johtajana.
Pian uutisen julkaisun jälkeen RacingNews365-sivusto kertoi Aston Martinin kiistävän, että Newey olisi astumassa syrjään.
– Tiimi ei lähde mukaan mediaspekulaatioihin sen ylimmästä johdosta. Adrian Newey jatkaa tallipäällikkönä ja johtavan teknisenä asiantuntijana, Aston Martin vastasi sivustolle.
Aston Martin on epäonnistunut uuden autonsa rakentamisessa pahanpäiväisesti. Hondan moottori on kärsinyt pahoista tärinän aiheuttamista ongelmista eikä Aston Martin ole päässyt vielä kehittämään autonsa suorituskykyä.
Toistaiseksi on epäselvää, milloin Wheatley pääsee vaihtamaan uuteen tehtäväänsä Aston Martinille.
Aston Martin on tulokastalli Cadillacin ohella ainoa tiimi, joka ei ole vielä kauden kahdessa ensimmäisessä osakilpailussa avannut pistetiliään.
Päivitetty klo 19.22: Lisätty RacingNews365:n saama vastaus Aston Martinilta.