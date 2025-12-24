Saunomisen on todettu olevan sydämelle hyväksi useissa tutkimuksissa, mutta voiko kuumuus lisätä sydänkohtauksen riskiä?
Talvi ja joulu ovat riskialtista aikaa sydämelle.
Usean suomalaisen joulun ja uudenvuoden perinteisiin kuuluvat saunominen ja yhä kasvavalla joukolla myös avantouiminen.
Mutta mitä sydän mahtaa näistä aktiviteeteista sanoa?
Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Tapio Aalto antaa muutamia varoituksia lämpötilan vaihteluun liittyen.
– Jos on oikein vaikea sydänsairaus, silloin saattaa lämmön sietämiseen liittyä haasteita, mutta ihminen kyllä yleensä tuntee, jos löylyissä olo tuntuu raskaalta.
– Jos saunominen tuntuu hyvältä, niin sopii saunoa kyllä.