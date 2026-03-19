Monet matkakuumeiset suomalaiset ovat viimeisten vuosien ajan suunnanneet kotimaan sijaan mieluummin ulkomaan lomalle. Majoitusalalla toivotaan kuitenkin tämän vuoden parantavan tilannetta.

Tammikuussa suomalaisten tekemät kotimaan vapaa-ajan matkat vähenivät vuoden takaiseen verrattuna reilun kymmennyksen verran, selviää Tilastokeskuksen uusimmasta matkailutilastosta.

Kotimaan matkailuvuodesta odotetaan silti edellisvuotta parempaa.

– Tässä tilanteessa, kun joudumme seuraamaan näitä valitettavia uutisia maailmalta, niin voi hyvinkin olla, että kotimainen matkailu kiinnostaa entistä enemmän. Vaikka viime vuosina on ehkä nähty pienoista laskua kotimaanmatkailussa, osittain siinä on myös sitä, että korona-aikana ihmiset eivät päässeet matkustamaan ja moni edelleen purkaa niitä paineita ja käy ulkomailla.

– Me kuitenkin uskomme, että kotimaanmatkailu tulee tänä vuonna vetämään erittäin hyvin, toteaa S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Juha Helminen MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Helmisen mukaan kotimaanmatkailijoiden kiinnostus eri alueita kohtaan vaihtelee.

– Pääkaupunkiseutu on tietysti vetovoimainen ja Lappi kiinnostaa ihmisiä aina talven aikaan.

– Se mitä moni ei kuitenkaan tee, niin Lapissahan on todella hyviä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia kesänkin aikana, eli se on tietysti mahdollisuus. Itä-Suomessa näemme kyllä myös merkittävää kiinnostusta ja se kasvaa.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä tehtiin Suomessa viime vuonna ennätys. Miten siinä onnistuttiin?

Ulkomaisia matkailijoita entistä enemmän

Pääkaupunkiseudulla majoittajat kilpailevat erityisesti kansainvälisistä asiakkaista.

Viime vuonna Suomeen suuntautunut ulkomainen matkailu kasvoi selvästi ja majoitusliikkeissä yöpyneiden ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset nousivat kaikkien aikojen ennätykseen, 7,2 miljoonaan.

Yksi näistä asiakkaista kilpaileva majoituspaikka on Radisson Blu Royal -hotelli, joka avasi juuri ovensa vuoden kestäneen uudistuksen jälkeen.

– Kyllä meillä pääasiassa tavoitellaan kansainvälisiä kokousmatkustajia ja majoittuvia kokousvieraita. Toki meillä on myös hyvin merkittävä osa suomalaisia yritysasiakkaita, toteaa hotellinjohtaja Mika Virtanen.

Hänen mukaansa sekä kotimaisilla että ulkomaisilla asiakkailla on samankaltaisia toiveita hotellin suhteen.

– Perustarpeet ovat aina samat, eli ihmiset hakevat hieman arjen luksusta ja totta kai me kansainvälisenä hotelliketjuna vastaamme niihin.

– Mutta kansainvälinen hotellimatkustaja on ehkä tottunut hieman korkeatasoisempaan ja yksilöllisempään palveluun, mitä me toki täällä sitten pystymme tarjoamaan, Virtanen sanoo.