MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.

Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt Iran on iskenyt toistamiseen Qatarin merkittävimpään kaasulaitokseen.

Trump uhkaa tuhota Iranin kaasukentän, jos Iran iskee vielä Qatarin kaasulaitokseen.

Israelin asevoimat vakuuttaa jälleen, että se tulee tappamaan Iranin uuden korkeimman johtajan Mojtaba Khamenein .

Iranin turvallisuusjohtaja Ali Larijani on kuollut.

on kuollut. Lennokki-isku osui Suomen Irakin-suurlähetystöön..

Torstai 19. maaliskuuta

5.21: Trumpilta vastaus Iranille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa tuhota Iranille tärkeän kaasukentän Persianlahdella, jos Iran iskee vielä Qatarin kaasuntuotantoon.

Trumpin uhkaukset koskevat South Pars/North Dome Gas -kenttää, joka on maailman suurin luonnonkaasukenttä.

Iran sanoi keskiviikkona, että Yhdysvallat ja Israel olivat iskeneet kentälle. Trump sanoo nyt, että iskun takana oli Israel eikä Yhdysvallat tiennyt iskusta mitään.

– Yhdysvallat ei tiennyt kyseisestä iskusta mitään. Myöskään Qatar ei ollut osallisena iskussa missään muodossa, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussa.

Israel ei ole virallisesti ottanut vastuuta South Parsin iskusta. Wall Street Journalin ja Axiosin mukaan Trump tiesi etukäteen Israelin iskusta ja tuki sitä.

Iranin iskut vuorostaan sytyttivät keskiviikkoiltana tulipalon Qatarin merkittävimmällä kaasulaitoksella maan pohjoisosassa. Varhain torstaina Iran teki uuden ohjusiskun laitokseen.

5.18: Iran iski jälleen Qatarin merkittävimpään kaasulaitokseen

Iran on jälleen iskenyt Qatarin merkittävimpään kaasulaitokseen, joka sijaitsee maan pohjoisrannikolla.

Asiasta kertoi Iranin valtiollinen televisio varhain torstaina. Sen mukaan laitokseen oli isketty ohjuksella ja laitos on tulessa.

Qatarin puolustusministeriö oli sanonut aiemmin torstaina, että iranilaisohjukset olivat aiheuttaneet vahinkoja kaasulaitoksella.

Qatarin mukaan iskut kaasulaitokseen ovat suora uhka maan kansalliselle turvallisuudelle.

Iranin iskut sytyttivät jo keskiviikkoiltana tulipalon samaisella kaasulaitoksella. Asiasta kertoi tuolloin Qatarin sisäministeriö.

5.05: Iran iski Qatarin tärkeimpään kaasulaitokseen – vauriot laajoja

Iranin iskut sytyttivät keskiviikkoiltana tuleen Qatarin merkittävimmän kaasulaitoksen maan pohjoisrannikolla, Qatarin sisäministeriö kertoi. QatarEnergyn mukaan iskut aiheuttivat laajoja vaurioita, mutta palo saatiin hallintaan melko nopeasti.

Yhdysvallat ja Israel iskivät aiemmin keskiviikkona Iranin tärkeään kaasulaitokseen Persianlahdella, minkä jälkeen Iran sanoi iskevänsä kostoksi Yhdysvaltojen liittolaisten kaasulaitoksiin Persianlahden alueella. Myös iskut Iranin kaasulaitokseen aiheuttivat tulipalon.

South Pars/North Dome Gas, johon Yhdysvallat ja Israel iskivät, on maailman suurin luonnonkaasukenttä, joka sijaitsee Iranin ja Qatarin merirajalla Persianlahdella. Iran saa kentältä noin 70 prosenttia kotimaisesta maakaasusta. Kenttä on tärkeä myös Qatarille, jonka kanssa Iran jakaa varannon.

Kumpikaan palo ei viranomaisten mukaan aiheuttanut henkilövahinkoja.

