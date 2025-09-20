Biologi Jaakko, 41, oli tylsistynyt elämäänsä toimistotyöläisenä, joten Alone Suomi -ohjelma tuli sopivaan väliin. Luonnossa hän on viihtynyt 4-vuotiaasta asti.

Päivää ennen erämaahan lähtemistä jyväskyläläinen biologi Jaakko, 41, oli hyvin rauhallisin mielin, eikä kokenut juuri jännittävänsä.

Hän on yksi Alone Suomi -kilpailijoista, jotka viettivät ennen koitosta noin viikon bootcampilla, missä heitä valmisteltiin lähtöä varten. Jaakko toivoi pääsevänsä matkaan mahdollisimman pian.

– Tämä on aika häsläystä. Kahden muun kisaajan kanssa pienessä huoneessa, niin sitä jo kaipaa, että pääsisi rauhoittumaan yksin luontoon, Jaakko kertoi MTV Uutisille Inarissa päivää ennen erämaahan lähtemistä.

Ohjelmassa kahdeksan kilpailijaa antautuu erämaan armoille ennalta määrittelemättömäksi ajaksi ilman yhteyttä ulkomaailmaan, perheeseen tai toisiin ihmisiin. Pisimpään luonnon armoilla selviytynyt voittaa 20 000 euroa.

Ohjelma tuli sopivaan väliin, sillä Jaakko koki olevansa tylsistynyt elämäänsä toimistotyöntekijänä. Vaikkakin oli työssään luonnon kanssa tekemisissä ympäristöhallinnon tehtävissä.

– Mutta ei ollut maastotöitä ja työ oli todella byrokraattista. Lisäksi vaikuttavuus on aika kaukana tuosta hommasta, niin en kokenut sitä tarpeeksi merkitykselliseksi. Halusin tehdä elämässäni jotakin muuta. Halusin maastoon ja muutoksen, niin tämä tuli juuri sopivasti.

Jyväskyläläinen biologi Jaakko, 41, koki olevansa tylsistynyt elämäänsä toimistotyöntekijänä ja teki täyskäännöksen.Teresia Jokela / MTV

"Yksinäisin kokemus tähän mennessä"

Jaakko ei ole juurikaan valmistautunut erämaassa yksin olemiseen, sillä hänellä oli elämässään kiireinen ajanjakso ennen sitä. Hän uskoo pärjäävänsä eräilykokemuksellaan jo muutenkin.

– Minulla on yleistä luontokokemusta ihan neljävuotiaasta asti. Olen oppinut lukemaan ja tuntemaan luontoa. 10-vuotiaasta kolmekymppiseksi asti olen käynyt kesäisin monet reissut kalassa ja talvella olen pitänyt talviverkkoja. Tiedän, miten se pitää tehdä.

Hän on aikoinaan purjehtinut myös Atlantin yli Karibialta Azoreille 25 päivässä.

– Se on ollut tietyllä tavalla yksinäisin kokemus tähän mennessä.

Jaakko on halunnut koko ikänsä nähdä karhun tai suden, joista hän on tähän mennessä kuullut vain ääniä ja nähnyt jälkiä.

– Tervetuloa. Toivottavasti näkyy.

Se, miten kauan hän erämaassa kestää, on kiinni motivaatiosta. Hän arvelee viettävänsä luonnon armoilla vähintään 15 päivää.

– Sitten katsotaan, miltä se tuntuu. Aika tulee varmasti pitkäksikin, mutta viihdyn omissa ajatuksissani. Jos kalaa riittää hyvin, niin aion harrastaa jotakin fyysistä aktiviteettia. Osaan jonkin verran jonglöörata, joten tämän reissun haasteeksi voisi ottaa jonglööraamisen neljällä kivellä. Voisin harrastaa myös luontovalokuvausta, kun kameratkin ovat nyt mukana, Jaakko pohti.

Jaakko mainitsee erityistaidokseen luonnontuntemuksen, mikä ei ehkä Alone Suomi -porukassa nouse niin erityiseksi, koska hänen mukaansa vastaavia taitoja on tietysti muillakin kanssakisaajilla.

Heikkoudekseen hän nostaa kylmyyden. Jaakko on myös arka menemään kylmään veteen.

– Tietysti yksinäisyyden kanssa pärjääminen on myös mielenkiintoinen haaste ottaa vastaan. Miltä sen tuntuu ja miten sen kanssa pärjää?

Jaakko tulee ikävöimään eniten kumppaniaan Sallaa.

– Ikävä on jo nyt. Perhettä tulen ikävöimään myös, mutta ehkä heistä eniten isää, koska 14-vuotiaasta tähän asti olemme yhdessä käyneet hirvimetsällä ja muutenkin eräilemässä yhdessä. Nyt on ensimmäinen syksy koskaan, kun en ole isän kanssa hirvipassissa.

Kännykkäsovellus mustikkapaikoista

Luontoihmisenä Jaakko on tehnyt mustikkapaikkakartan, joka sai alkunsa Jyväskylään muutosta ja siitä, ettei Jaakko tiennyt, missä siellä on mustikoita. Hän lähti sattumanvaraisesti ajelemaan metsäteitä löytämättä kuitenkaan mustikoita.

– Sisuunnuin ja aloin miettiä, miten olemassa olevista paikkatiedoista pystyisi päättelemään mustikkapaikat etukäteen. Totesin, että pystyy ja testasin sen manuaalisesti kolme otteeseen. Siitä lähti ajatus kännykkäsovellukseen.

Sovellus tehtiin yhteen Satokauden kanssa, ja siitä tuli Satokausikartta. Nykyisin siihen on liitetty myös puolukka- ja herkkutattikartat.

– Tämä loi turvaa, että uskalsin irtisanoutua, kun pomo ei antanut lupaa lähteä tänne. Sain tehtyä juuri ensimmäiset laskutukset karttatöistä.

Kun Jaakko pääsee ohjelmasta pois, niin seuraavana on tarkoitus suunnitella kartat lakka- ja suppilovahveropaikoista.

Videolla Jaakko kertoo, miten on mietiskellyt pelkojaan Alone Suomi -ohjelman myötä.