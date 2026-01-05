Sushiravintola huusi tonnikalan ennätyshintaan Japanissa. Katso videolta, millaisesta möhkäleestä on kyse.
Japanilainen sushiravintola huusi maanantaina yksittäisen tonnikalan huikeaan 510 miljoonan jenin eli noin 2,77 miljoonan euron hintaan.
Kyseessä on korkein tonnikalasta maksettu summa huutokaupassa Tokion Toyosun-kalatorilla, uutisoivat muun muassa BBC ja Reuters.
Jopa 243 kilon painoisen kalan huusi Sushizanmai-ravintolaketju, jonka hallussa on useampi aiempien vuosien huutoennätys.
– Uuden vuoden ensimmäinen tonnikala tuo hyvää onnea, sanoi ravintolanketjun johtaja Kiyoshi Kimura paikalliselle Kyodo-uutiskanavalle, kertoo BBC.
Kimura kertoo, että uskoi saavansa kalan halvemmalla.
– Ajattelin, että hinta jäisi 300-400 miljoonaan jeniin, mies kertoo Reutersille.
Tonnikala tarjoillaan pikaisesti ketjun ravintoloissa ympäri Japania. Tokion energisestä kalahuutokaupasta on tullut suosittu turistinähtävyys, BBC kertoo.