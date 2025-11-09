



Uupunut uimari oli avannossa 8 minuuttia – MTV selvitti onnettomuudet talviuinneissa Kokenut avantouimari lähti pidemmälle kuin aiemmin ja uupui kesken matkan. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 20 minuuttia sitten Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi MTV Uutiset kävi läpi viime vuosina tapahtuneet vaaratilanteet, loukkaantumiset ja kuolemantapaukset talviuinnin yhteydessä. Kokenut talviuimari joutui joulukuussa 2021 kiperään tilanteeseen avantouintireissullaan Imatralla. Uimari lähti uimaan uimahallin yhteydessä olevaan avantoon, kuten oli useita kertoja aikaisemminkin tehnyt. Tällä kertaa hän päätti kuitenkin uida aiempaa pidemmälle. Paluumatkalla uimari huomasi voimiensa ehtyvän ja ryhtyi huutamaan apua. Onnettomuudet usein liukastumisia MTV Uutiset kävi läpi viime vuosina tapahtuneet vaaratilanteet, loukkaantumiset ja kuolemantapaukset talviuinnin yhteydessä. Tässä jutussa käydään läpi muutamia tapauksia tarkemmin. Suurin osa turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille ilmoitetuista tapauksista liittyy avantopaikan liukkauteen tai merkitsemättä jättämiseen, mutta vakaviakin onnettomuuksia ja kuolemantapauksia on sattunut. Talviuintipaikkojen turvallisuuteen sovelletaan kulutuspalvelulakia. Talviuintipaikkoja ylläpitävät tyypillisesti kunnat, talviuintiseurat tai muut harrastusporukat yhteisvastuullisesti. Laitosmies kuuli avunhuudot Imatran tapauksessa uupuneen avantouimarin pelasti sattumalta ulkona ollut uimahallin laitosmies.





Hän kuuli uupuneen uimarin avunhuudot ja ryhtyi välittömästi pelastamaan uimaria. Samalla niin ikään ulkona ollut siivooja lähti sisälle hälyttämään lisäväkeä.

Laitosmies heitti ensin pelastusrenkaan uimarille, jonka jälkeen hän lähti myös itse uimaan kohti uimaria. Paikalle saapui myös kolmas henkilö, jota laitosmies ohjeisti ottamaan pitkän pelastuskepin ja auttamaan sillä uimaria.

Laitosmies ja kolmas henkilö saivat uimarin kolmessa minuutissa pois vedestä. Uimahallin kameravalvonnan mukaan uimari oli ehtinyt olemaan vedessä yhteensä jopa kahdeksan minuuttia.

Talviuintipaikkoja ylläpitävät tyypillisesti kunnat, talviuintiseurat tai muut harrastusporukat yhteisvastuullisesti. Kuvituskuva.Tiina Kuvaja/All Over Press

Uinninvalvoja havaitsi tilanteen vasta siinä vaiheessa, kun uimari ja laitosmies nousivat pois vedestä. Hän oli ollut koko tapahtuma-ajan kierroksella ja palannut vasta tuolloin valvontakameroiden äärelle.

Uimari ja hänen pelastuksessaan auttaneet henkilöt menivät uimahalliin lämmittelemään ja odottelemaan ambulanssia.

Uimaria ei tarvinnut viedä ensihoidon tarkastuksen jälkeen jatkohoitoon, vaan hänet ohjattiin lämmittelemään saunaan.

Jään reunasta haavoja kasvoihin ja kaulaan

Talviuimari sai avannossa uidessaan kaulaansa haavoja jäästä Tampereella joulukuussa 2018.

Hän oli uinut päin jään reunaa. Havaintojen mukaan avanto oli huonosti valaistu, ja jää oli ohutta. Jäätä oli vaikea nähdä tummassa vedessä.

Myös edellä mainitun uimarin kaveri sai terävästä jään reunasta haavoja kasvoihin.

Avannoissa käytetyt virtauspumput ja muut laitteet voivat tehdä avannon jään reunasta terävän, jolloin kylmään ihoon voi syntyä helposti verta vuotava haava.

Niin ikään Tampereella sattui muutama vuosi myöhemmin, helmikuussa 2023, tapaus, jossa luistelija oli pudota Näsijärvellä avantoon.

Railo ja avanto aiheuttivat vaaratilanteen luistelijalle Näsijärvellä. Kuvituskuva.All Over Press

Luistelija kaatui ensin Näsijärvellä luistellessaan merkkaamattomaan railoon. Luistelija oli varautunut otsalampulla, joten hän arveli, että railon merkkaus olisi riittänyt sen huomioimiseen.

Rantaan päin lähtiessä luistelija ehti jo huokaista helpotuksesta, kunnes eteen tuli suuri avanto. Luistelija ei tätä huomannut ja hän kastui.

Railoon kaatuminen rikkoi luistelijan puhelimen.

Tampereen kaupungin Tukesille antaman selvityksen mukaan avantoalue on ollut helmikuun 2023 alussa ollut merkattuna lippusiimoilla ja aurausviitoilla.

Liukastumisia portaissa

Tukesille ilmoitetuissa tapauksissa korostuu erilaiset liukastumiset.

Uimarit ovat liukastelleet niin pukuhuoneissa, kulkureiteillä avantoon ja portaissa avantoon.

Eräs liukastuminen tapahtui Tampereen Hervannassa marraskuussa 2020, kun nainen nousi avannosta ja hänen jalkansa lipsahti uimaportaissa.

Uimarin jalka jäi porrasaskelman taakse jumiin, niin ettei hän saanut sitä itse sieltä pois. Muut paikalla olleet uimarit eivät pystyneet auttamaan naisen jalan kanssa, mutta hälyttivät paikalle apua ja toivat uimarille vaatteita.

Myös liukastuminen on tyypillinen onnettomuus avantouinnissa.Kaisa Siren / All Over Press Finland

Pelastuslaitos saapui paikalle auttamaan kiipeliin jäänyttä uimaria. Vaikka pelastuslaitoksen yksikön matka ei ollut pitkä, uimari kuitenkin valitteli jo kylmettymistä. Pelastajat auttoivat naista ja saivat naisen jalan taipumaan niin, ettei avantopaikan portaita tarvinnut rikkoa.

Myöhemmin onnettomuuden syyksi osoittautui se, että uintipaikan vanhat tikkaat olivat liian jyrkät, lähes pystysuorat. Tapauksen jälkeen paikalle asennettiin uudet, loivemmat laituritikkaat.

Kaksi kuolemantapausta

Vuosina 2023-2024 on sattunut kaksi kuolemantapausta liittyen avantoihin. Kuvausten perusteella henkilöt eivät olleet kuitenkaan uimassa, vaan he löytyivät ulkovaatteet päällä.

Sivullinen löysi ruumiin avannosta joulukuussa 2023 Espoon Matinkylän talviuintipaikalta. Ruumiilla oli ulkovaatetus. Tukesin tietojen perusteella avanto oli valaistu ja merkattu jäälläkulkijoita varten. Avannon kulkureitillä myös liukkautta oli pyritty torjumaan suolalla, hiekalla ja jäänestoaineella.

Tammikuussa 2024 talviuimari löysi avannosta ruumiin Järvenpään Tervanokan uintipaikalta.

Vainajalla oli ulkovaatteet päällä löytöhetkellä. Tukesin mukaan tämäkin paikka oli valaistu ja merkattu lippusiimalla jäälläkulkijoita varten.

Myöskään liukastumista ei pidetty todennäköisenä, sillä laituri oli sula onnettomuuden aikaan.