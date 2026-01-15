Luminen ja kylmä talvi inspiroi Pieksämäellä asuvaa miestä toteuttamaan unelmansa.

Juho Manninen on rakennusinsinööri ja saunanrakentaja.

Kun pakkanen kiristyi Etelä-Savossa alkuvuodesta, päätti Manninen seurata pappansa jalanjälkiä ja rakentaa paikallisen järven jäälle jääsaunan, jonka sisältä löytyy kiukaan ja lauteiden lisäksi myös avanto.

Manninen kertoo käyttäneensä saunan rakentamiseen järven jäälle jopa sata tuntia. Olosuhteet olivat otolliset, sillä jää on tällä hetkellä niin paksua, että se kestää rakennustyöt.

– Oli helppo sahata hyvän kokoisia kuutioita jäästä. Jää oli kirkasta, eikä sen päällä ollut lunta tai vettä, hän kertoo.

Suurin työ Mannisen mukaan oli siinä, että jääkuutiot saatiin siirrettyä saunan seiniksi.

Tämän jälkeen hän asetti katon, ikkunat ja lattian sekä sommitteli sisälle kiukaan ja lauteet. Valmista tuli sunnuntaina.

Tällaiset ovat jääsaunan löylyt

Jäinen sauna voi tuntua oudolta konseptilta, kun jää on itsessään kylmä ja sulava elementti. Miltä löylyt sisällä oikein mahtavat tuntua?

– Aivan mahtavilta, Manninen innostuu.