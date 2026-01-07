Hope-aasi selvisi rajuista olosuhteista ja nappasi itselleen maailmanennätyksen. Katso tarina yltä!

15-vuotias Hope on poikkeuksellista American mammoth jackstock -rotua oleva aasi. Harvinaiset ovat myös sen korvat, jotka palkittiin hiljattain Guinnessin maailmanennätyksellä. Korvat ovat 40 senttimetriä pitkät.

Hope viihtyy nyt hyvin maatilalla Byronin kaupungissa Yhdysvaltojen Georgiassa, mutta kun se tuotiin hoitoon syksyllä, sen selviäminen ei ollut varmaa.

– Kun eläinlääkäri saapui, hän lähes itki, koska tilanne oli niin paha, Hopen omistaja Hannah Frost kertoo CBS-uutiskanavalle.

– Pystyimme laskemaan sen selkänikamat, sillä oli kolme märkäpaisetta, eikä se pystynyt syömään, koska sen hampaat olivat niin ylikasvaneet.

Toipuminen kuitenkin onnistui ja hiljattain Frostin sähköpostiin kilahti viesti Guinnessin maailmanennätyksestä.

– Kun siitä tuli virallista, istuin sängylläni ja huusin niin, että aviomieheni luuli, että jotain on käynyt.

Lähde: CBS/ENEX

