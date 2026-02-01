Kalle Rovanperä joutui jättämään kokonaan välin Oseanian Formula Regional -sarjan viimeisen kisaviikonlopun.

Rovanperä ajoi Highlands Motorsport Parkin -radalla Uudessa-Seelannissa testit torstaina, mutta sen jälkeen häntä ei enää nähty radalla sairastumisen takia.

Rovanperä jätti väliin perjantain harjoitukset ja viikonlopun ensimmäisen kilpailun. Suomalaisen toiveissa oli, että hän kuntoutuisi lauantain aika-ajoa ja kilpailua varten. Ja sunnuntaina oli vielä sarjan päätöskisat.

Mutta kun perjantain aika-ajo starttasi, Rovanperää ei nähty radalla. Myös lauantain ja sunnuntain kisastarteissa Rovanperän nimen perään ilmestyi kirjainyhdistelmä DNS – ei startannut.

Rovanperä ei ole kertonut tilanteestaan mitään perjantaiaamuna Uuden-Seelannin aikaa tekemänsä päivityksen jälkeen, jossa hän ilmoitti sairastumisestaan.

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan Rovanperä lähti Uudesta-Seelannista vähin äänin jo ennen sunnuntain kisoja. Oseanian Formula Regional -sarjan sisäpiiriläinen kertoi, että Rovanperä on kotimatkalla kohti Eurooppaa.

Rovanperän nopea poistuminen on täysin ymmärrettävää, sillä hän oli reissussa käytännössä koko tammikuun. Sarjan ensimmäinen kisaviikonloppu ajettiin 8.-11. tammikuuta Hampton Downsin radalla Uuden-Seelannin Pohjoissaarella. Sen jälkeen sarjaa on ajettu tammikuun jokaisena viikonloppuna, ja aina eri maisemissa: kaksi ensimmäistä viikonloppua Pohjoissaarella ja kaksi jälkimmäistä Eteläsaarella.

Rovanperä paransi otteitaan kolmen kisaviikonlopun aikana. Viikko sitten hän nousi upeasti palkintokorokkeelle Teretongan radan sadekisassa.

Hitech-tallin kalustolla kilpaillut suomalaiskuski sijoittui sarjan loppupisteissä lopulta 16:nneksi. Sijoitus olisi voinut olla huomattavasti parempi, jos hän olisi pystynyt ajamaan tämän viikonlopun neljässä kisassa.

Oseanian formulasarjan mestariksi kruunattiin lopulta yhdysvaltalainen Ugo Ugochukwu, joka otti yhteensä neljä voittoa sarjan 15 startista. Brittikuski Freddie Slater sijoittui toiseksi ennen uusiseelantilaista Louis Sharpia.

Rovanperällä on nyt hetki aikaa huilata ennen seuraavaa haastettaan, Japanin Super Formula -sarjaa, jonka avauskisat ajetaan 4.-5. huhtikuuta Motegin radalla. Sitä ennen järjestetään sarjan viralliset testit Suzukan radalla 25.-26. helmikuuta.

Rovanperä joutui jättämään joulukuussa Super Formula -testin kesken, koska hänen todettiin kärsivän asentohuimauksesta.