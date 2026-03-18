Iranin naisten jalkapallomaajoukkueen jäsenistä viisi on palannut kotimaahansa, kertoo BBC. Kaksi turvapaikan saanutta joukkueen jäsentä on jäänyt Australiaan.

Osa Iranin joukkueen jäsenistä haki turvapaikkaa Australiasta sen jälkeen, kun joukkue oli ollut maaliskuun alussa pelaamassa Aasian mestaruuskilpailussa Australiassa.

Joukkue hävisi kaikki ottelunsa maalieron ollessa 0–9. Tappiot tulivat Filippiineille, Australialle ja Etelä-Korealle.

Avausottelussa Etelä-Koreaa vastaan Iranin pelaajat eivät laulaneet maan kansallislaulua, minkä takia heidät leimattiin pettureiksi Iranin valtiontelevisiossa. Viranomaiset varoittivat tämän jälkeen joukkueen jäseniä, jos he kieltäytyisivät palaamasta Iraniin.