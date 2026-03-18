Hattulassa tapahtui tiistai-iltana kaksi ulosajoa, joissa molemmissa loukkaantui ihmisiä. Ulosajot tapahtuivat valtatiellä 3 ja Merventiellä.

Hämeen poliisi kertoo saaneensa eilen iltaseitsemän aikaan ilmoituksen, jonka mukaan Hattulassa henkilöauto oli suistunut ulos valtatieltä 3 pudoten Rannikontielle.

Tapahtumapaikalla poliisipartiolle selvisi, että henkilöauto oli ollut matkalla pohjoisen suuntaan, kun se oli vasemmalle kaartuvassa mutkassa ajautunut pientareelle tien oikealle puolelle. Pientareella auto oli törmännyt kaiteeseen ja pudonnut noin kuuden metrin matkan Rannikontielle.

Autossa oli noin 40-vuotiaan kuljettajan lisäksi kaksi muuta henkilöä. Kaikki autossa olleet loukkaantuivat ulosajossa, yksi heistä vakavasti. Henkilöt kuljetettiin tapahtumapaikalta sairaalaan.

Poliisi kertoo, että tapahtumaa tutkitaan muun muassa rikosnimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, huumausaineen käyttörikos sekä kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.

Niin ikään tiistai-iltana kello 23.30 aikaan Hämeen poliisi sai ilmoituksen ulosajosta Hattulassa Merventiellä.

Tapahtumapaikalla poliisipartiolle ilmeni, että henkilöautolla oli ajettu Merventietä Parolan keskustan suunnasta, kun auto oli vasemmalle kaartuvassa mutkassa ajautunut tien ulkopientareelle ja ojaan. Auto oli noussut vielä tielle, mutta auton kuljettaja ei ollut saanut autoa hallintaansa vaan auto ajautui uudestaan ulos tieltä ojaliuskan kautta pellolle.

Kuljettajan lisäksi autossa oli toinen henkilö. Molemmat autossa olleet loukkaantuivat ulosajossa lievästi.

Hämeen poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä. Auton alle 20-vuotiaan kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen sekä kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.

