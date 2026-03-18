Britanniassa leviää hengenvaarallinen sairaus. MTV Uutiset koosti, mitä aivokalvontulehduksesta tulee tietää.

Britanniassa Canterburyn alueella leviää aivokalvontulehdus, joka on vaatinut jo kahden nuoren hengen. Viranomaiset ovat aloittaneet rokotuskampanjan taudin nujertamiseksi.

Terveysministeri Wes Streeting on kuvannut tilannetta "nopeasti eteneväksi".

Kuolleista toinen oli 18-vuotias ja toinen 21-vuotias. Tauti on levinnyt erityisesti Kentin yliopistoon liittyvissä kiinteistöissä, joissa on järjestetty juhlia ja sosiaalisia tapaamisia.

Mikä aivokalvontulehdus on?

Aivokalvontulehdus eli meningiitti on bakteerien tai virusten aiheuttama aivoja peittävän kalvon tulehdustila.

Bakteerien aiheuttama infektio on vakava ja siihen liittyy merkittävä kuolleisuus, kertoo Terveyskirjasto. Lisäksi taudista selvinneistä jopa 20 prosenttia saa jonkinlaisia jälkivaurioita, kuten kuulon tai näön ongelmia tai muita hermosto-oireita.

Aikuisilla tavallisimpia bakteeritartuntoja aiheuttavat pneumokokki-, meningokokki- ja listeria-bakteerit. Pneumo- ja meningokokkibakteereja vastaan on rokote.

Virusten aiheuttamat aivokalvotulehdukset ovat yleensä oireiltaan lievempiä, eivätkä ne ole henkeä uhkaavia. Viruksen aiheuttama tauti paranee yleensä itsestään lepäämällä.

Millaiset ovat oireet?

Tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, päänsärky, oksentelu, väsymys, valonarkuus, niskajäykkyys.

Terveyskirjaston mukaan lääkäriin tulee mennä, jos kuumetautiin liittyy yleiskunnon selvä huononeminen tai hermostoperäisiä oireita.

Tällaisia oireita voivat olla todellisuuden hämärtyminen, harhat tai sekavuus, tai toisaalta puutumisen tai halvauksen tunne kasvoissa tai raajoissa.

Tällöin on syytä lähteä välittömästi päivystykseen.

Bakteeritartunta vaatii aina kiireellistä sairaalahoitoa sekä suonensisäistä antibioottihoitoa.

Bakteerin aiheuttama aivokalvontulehdus on harvinainen Suomessa.

