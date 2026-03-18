Coldplay-keikalla rysän päältä kiinni jäänyt nainen paljastaa: Puoliso oli myös areenalla Kristin Cabot kertoo "salasuhdekohun" taustoista Oprah Winfreyn haastattelussa. AOP Julkaistu 18.03.2026 16:01 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Kristin Cabot valottaa niin kutsutun "salasuhdekohun" taustoja Oprah Winfreylle. Cabotin mukaan hän ja hänen silloinen puolisonsa olivat päättäneet erota jo ennen Coldplayn keikan tapahtumia. Viime kesänä Coldplay-yhtyeen keikalla salasuhdekohun silmään joutunut Kristin Cabot kertoo tapahtuneen taustoista Oprah Winfreyn podcast-haastattelussa. Astronomer-teknologiayrityksen henkilöstöpäällikkönä työskennellyt ja kohun myötä tehtävästään eronnut Cabot ja saman yrityksen silloinen toimitusjohtaja Andy Byron ikuistuivat heinäkuussa videolle, joka on kuvattu Coldplayn konsertissa niin kutsutun pusukameran, kiss camin aikana. Kiss camissa konserttiareenan jättimäiselle näytölle kuvataan ihmisiä yleisön seasta, ja mikäli kamera pysähtyy kuvaamaan pariskuntaa, odotetaan heidän suutelevan. Konsertista kuvatulla videolla näkyy, kun keikkaa sylikkäin kuuntelevien Byronin ja Cabotin kuva lävähtää konserttiareenan näytölle. Huomattuaan, että heitä kuvataan, irrottavat Byron ja Cabot nopeasti otteensa toisistaan ja piilottavat kasvonsa.

Video lähti leviämään sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin, ja pian kävi ilmi, että Byron ja Cabot olivat molemmat tahoillaan naimisissa.

Nyt Cabot kuitenkin kertoo Winfreyn podcast-haastattelussa, että hän ja hänen puolisonsa olivat tuolloin jo päättäneet erota. Cabotin mukaan ex-pari asui erillään ja pohti hakevansa avioeroa.

Cabotin mukaan Byron oli kertonut hänelle olevansa oman puolisonsa kanssa samankaltaisessa tilanteessa: he asuivat erillään ja suunnittelivat hakevansa avioeroa.

Cabot kertoo Winfreylle, että myös hänen ex-puolisonsa oli paikalla konsertissa. Hän sai kuulla asiasta tyttäreltään.

– Mietin onkohan tämä outoa, jos hän näkee minut Andyn kanssa, Cabot kertaa.

– Tai törmäät häneen, Winfrey säestää.

– Kyllä, jos törmään häneen. Mutta ajattelin, että olen Gillette Stadiumilla, jossa on paikalla 55 000 ihmistä. En luultavasti törmää häneen. Mutta hän tiesi, kuinka tiiviisti Andy ja minä työskentelimme yhdessä. Hän tiesi, että kävimme lounailla ja drinkeillä. Se oli ihan ok, Cabot jatkaa.

Kun Cabot huomasi häntä ja Byronia kuvattavan konserttiareenan jättinäytölle, koki hän kertomansa mukaan kauhunhetken. Tilanteessa Cabotin ensimmäinen ajatus oli, että hänen puolisonsa on myös paikalla.

– Hän oli siellä jonkun toisen kanssa ja tiesin sen, se oli täysin ok. Mutta olimme keskellä eroa ja uskomattoman sopuisissa väleissä. Tähän päivään asti hän on ollut yksi suurimmista tukijoistani koko tämän ajan. Hän on uskomaton mies. Viimeinen asia, jonka halusin tehdä, oli nolata hänet, Cabot sanoo.

Cabotin mukaan konsertti-ilta oli ensimmäinen kerta, kun hän ja Byron osoittivat toisilleen fyysistä läheisyyttä.

Cabot kertoi joulukuussa New York Timesille, että videolle tallentunut hetki maksoi hänelle työpaikan ja altisti hänet kuukausien julkiselle häpeälle, häirinnälle ja uhkailulle.

– Tein huonon päätöksen ja otin pari alkoholijuomaa, tanssin ja käyttäydyin sopimattomasti pomoni kanssa, Cabot kertoi tuolloin.

– Eikä siinä mitään. Otin vastuun ja luovuin urastani sen takia. Se on hinta, jonka päätin maksaa.

