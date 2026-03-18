Kristin Cabot valottaa niin kutsutun "salasuhdekohun" taustoja Oprah Winfreylle. Cabotin mukaan hän ja hänen silloinen puolisonsa olivat päättäneet erota jo ennen Coldplayn keikan tapahtumia.
Viime kesänä Coldplay-yhtyeen keikalla salasuhdekohun silmään joutunut Kristin Cabot kertoo tapahtuneen taustoista Oprah Winfreyn podcast-haastattelussa.
Astronomer-teknologiayrityksen henkilöstöpäällikkönä työskennellyt ja kohun myötä tehtävästään eronnut Cabot ja saman yrityksen silloinen toimitusjohtaja Andy Byron ikuistuivat heinäkuussa videolle, joka on kuvattu Coldplayn konsertissa niin kutsutun pusukameran, kiss camin aikana.
Kiss camissa konserttiareenan jättimäiselle näytölle kuvataan ihmisiä yleisön seasta, ja mikäli kamera pysähtyy kuvaamaan pariskuntaa, odotetaan heidän suutelevan.
Konsertista kuvatulla videolla näkyy, kun keikkaa sylikkäin kuuntelevien Byronin ja Cabotin kuva lävähtää konserttiareenan näytölle. Huomattuaan, että heitä kuvataan, irrottavat Byron ja Cabot nopeasti otteensa toisistaan ja piilottavat kasvonsa.