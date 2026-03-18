Päävalmentajat Olli Jokinen ja Sami Tervonen painottavat muista Liigan pudotuspelien ottelusarjoista poikkeavan rytmin palvelevan peliä.

Brändiltään iso ja paha HIFK väistää lauantaina vapaaottelijoita, mutta helsinkiläisjoukkue ei ota taka-askelia perjantaina KalPaa vastaan käynnistyvissä jääkiekon Liigan pudotuspeleissä.



HIFK ja KalPa pelaavat ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelusarjan muista poikkeavalla rytmillä, kun KalPa isännöi aluksi kaksi ottelua peräkkäin. HIFK pääsee Helsingin jäähallissa järjestettävän vapaaottelu- ja kamppailutapahtuman sotkujen siivoamisen jälkeen kotijäälleen vasta maanantaina.

HIFK:n päävalmentajan Olli Jokisen mukaan järjestelyllä ei ole väliä.



– Ei vaikuta meihin millään tavalla. Lähdemme hyvillä mielin vieraspeleihin. Jollain tavalla tämä on hyvä asia. Välimatka on aika pitkä bussilla edestakaisin. Tämä on ihan ok, Jokinen kertoi keskiviikkona Helsingissä järjestetyssä Liigan pudotuspelien mediatilaisuudessa.



Helsingin ja Kuopion välimatka maanteitse on noin 380 kilometriä. Muissa pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelusarjoissa Ässät–Kiekko-Espoo, JYP–Pelicans ja Lukko–HPK välimatkat ovat maltillisemmat.



KalPan päävalmentaja Sami Tervonen on tyytyväinen järjestelyyn, vaikka hänen mukaansa asiasta ei kyselty.



– Kuopion ja Helsingin väli on sellainen, että olisimme yöpyneet luultavasti kilpaa Mikkelissä. Näin pitäisi pelata aina, että kaksi ottelua peräkkäin pelataan samalla paikkakunnalla, Tervonen tuumi.



– Vuosi sitten pelasimme Ässiä vastaan puolivälierissä ja teimme pitkää matkaa Porin ja Kuopion välillä. Pelin laadun ja palautumisen kannalta tämä on hyvä asia, että pelataan kaksi ja kaksi.