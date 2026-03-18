Yle löysi pornosivustolta tekoälyllä tehtyjä kuvia tunnetuista suomalaisnaisista.

Useat suomalaisnaiset ovat joutuneet digitaalisen väkivallan kohteeksi pornosivustolla, kertoo Ylen selvitys.

Kuvia ja lyhyitä deepfake-animaatioita naisista on luotu tekoälyllä pornosivustolle.

Yhteensä Yle tunnisti noin 1 500 kuvasta 75 julkisuudesta tunnettua naista. Joukossa oli kuvia muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purrasta (ps.), europarlamentaarikko Katri Kulmunista (kesk.) ja Sofia Virrasta (vihr.)

Kuvia on napattu henkilöiden sosiaalisen median kanavilta ja ajettu ohjelmien läpi.

Yksi kuvien tekijöistä kertoi Ylelle, että kuvien tekeminen on helppoa. Jotkut tekevät kuvia tilauksesta.

Digitaalista väkivaltaa tutkiva Marita Husso kertoo Ylelle, että ilmiöstä on puhuttu kansainvälisesti jo pitkään.

– Nyt on tärkeää herätä, Husso sanoo Ylelle.

Uuden seksuaalirikoslainsäädännön mukaan tekoälyllä tehdyn alastonkuvan levittäminen ilman suostumusta on laitonta.

Oletko sinä joutunut tekoälyllä tehtyjen seksuaalikuvien uhriksi tai onko sinulla kokemusta siitä, että kuviasi on muokattu tekoälyllä ja sinua on kiristetty niiden vuoksi? Ota yhteyttä toimittajaan, jos haluat kertoa tapauksestasi luottamuksellisesti.