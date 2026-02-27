Viime vuonna Alpinen F1-kisakuskina toiminut Jack Doohan kertoo tänään julkaistulla Drive to Survive -sarjan kahdeksannella tuotantokaudella tappouhkauksista, joita hän sai viime vuonna ajetun Miamin GP:n yhteydessä.

Doohan, 23, nimitettiin viime kaudeksi Pierre Gaslyn tallikaveriksi Alpinelle hänen debytoituaan F1-sarjassa jo kauden 2024 päätösosakilpailussa Abu Dhabissa.

Tulokaskausi oli kuitenkin vaikea. Doohan ehti ajaa vain kuusi ensimmäistä osakilpailua ennen kuin Alpine vaihtoi hänen tilalleen varakuski Franco Colapinton.

Doohanin toistaiseksi viimeiseksi F1-osakilpailuksi jäi toukokuun alussa ajettu Miamin GP. Hän kuvailee Drive to Survive -sarjassa kyseisen kisan tunnelmaa "melko raskaaksi".

– Sain vakavia tappouhkauksia, joissa todettiin, että minut tapetaan, ellen vapauta paikkaani. Sain kuusi tai seitsemän sähköpostia, joissa sanottiin, että jos olen autossa vielä Miamissa, kaikki raajani katkaistaan, Doohan kertoo sarjassa uutistoimisto AP:n mukaan.

Doohan kuvailee myös tapausta, jossa hän näki kolme "aseistautunutta miestä", joiden takia hänen täytyi omien sanojensa mukaan "soittaa poliisisaattue saadakseen tilanteen hallintaan".

AP:n mukaan Doohan ei kuitenkaan täsmentänyt, miten tämä kyseinen tapaus ratkesi tai keitä nämä aseistautuneet miehet olivat.

Kun Alpine pian Miamin GP:n jälkeen kertoi Colapinton ja Doohanin vaihtavan paikkoja päikseen, Doohan julkaisi sosiaalisessa mediassa tekstin, jossa hän kertoi kohdanneensa häirintää ja vihjasi, että asialla olisivat olleet Colapinton maanmiehet Argentiinasta.

Colapinton nostamisesta Doohanin tilalle oli puhuttu ja huhuttu jo pidempään ennen Miamin GP:tä. Ennen Colapintoa edellinen F1-sarjassa ajanut argentiinalaiskuljettaja oli Minardilla ja Prostilla 21 kisaa vuosina 2000–2001 ajanut Gaston Mazzacane.

Colapinton tulokset eivät olleet viime vuonna mainittavasti Doohania parempia. He jäivät ainoina kuljettajina kokonaan ilman pisteitä.

Doohan toimii tänä vuonna Haasin varakuskina. Colapinto jatkaa Gaslyn rinnalla Alpinella.