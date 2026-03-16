Kenian MM-ralli pidettävä kalenterissa hieman uudistettuna versiona, asiantuntijat linjaavat | MTV Uutiset





MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Janne Ferm haluaisivat pitää Kenian MM-rallin kisakalenterissa, mutta pienin muutoksin.

Keniassa nähtiin viime viikolla jälleen kerran äärimmäisen tapahtumarikas kilpailu. Mutaiset olosuhteet aiheuttivat muun muassa Toyotalle isoja takaiskuja lauantaina. Nyt klassikkokisan tulevaisuus MM-tasolla on vaakalaudalla, sillä ajettu kilpailu oli nykysopimuksen viimeinen. Mahdollisesta jatkosta ei ole vielä tietoa. Ketomaa ja Ferm pitäisivät kisan kalenterissa, joko nykypaikallaan maaliskuussa tai alkukesässä, kuten vuosina 2021–2023.

– Kyllä minä sen pitäisin. Se on niin erilainen (kisa), ja niitä MM-sarjassa pitää olla, Ketomaa perusteli.

Ketomaa kurkkaisi kuitenkin boksin ulkopuolelle. Viikonloppuna muta nousi isoksi tekijäksi, kun se aiheutti muun muassa Toyotan Sebastien Ogierin ja Oliver Solbergin tekniset huolet. Hyundain Esapekka Lappi mainitsi puhdistaneensa ja korjanneensa autoaan siirtymillä enemmän kuin koskaan.

– Siellä olisi aika paljon ratkaistavissa sillä, että autoja saisi pikkuisen enemmän huoltaa siirtymillä. Jollakin parkkipaikalla voisi pestä ne mudat pois, Ketomaa kommentoi.

Thierry Neuville ja muut kuskit joutuivat koviin puhdistustöihin Kenian MM-rallin siirtymillä.Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Ferm veisi ajatusta vielä pidemmälle.

– Varsinkin lauantain lenkille olisi todella helppo järjestää se, että paikan päälle tulisi pari huoltomiestä. Heillä olisi oma tunkki ja vaikka sitten jopa pari vararengasta. Se, että loppuu renkaat kesken, on minun mielestäni nykyformaatilla täysin typerää, Ferm summaa.

Kenia palasi MM-kalenteriin 18 vuoden välivuoden jälkeen kesällä 2021. Toyota on voittanut kaikki kuusi osakilpailua siitä lähtien.

Sami Pajarin tyylinäyte Kenian mutarallista.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein