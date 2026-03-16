MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Janne Ferm haluaisivat pitää Kenian MM-rallin kisakalenterissa, mutta pienin muutoksin.
Keniassa nähtiin viime viikolla jälleen kerran äärimmäisen tapahtumarikas kilpailu. Mutaiset olosuhteet aiheuttivat muun muassa Toyotalle isoja takaiskuja lauantaina.
Nyt klassikkokisan tulevaisuus MM-tasolla on vaakalaudalla, sillä ajettu kilpailu oli nykysopimuksen viimeinen. Mahdollisesta jatkosta ei ole vielä tietoa.
Ketomaa ja Ferm pitäisivät kisan kalenterissa, joko nykypaikallaan maaliskuussa tai alkukesässä, kuten vuosina 2021–2023.