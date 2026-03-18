Tällaisia eväitä lukiolaiset ottavat ylioppilaskirjoituksiin – yksi tuote ehdoton suosikki 1:08 Katso videolta, millaisia eväitä lukiolaisilta löytyi ennen kirjoituksia! Julkaistu 52 minuuttia sitten

Kevään ylioppilaskirjoitukset ovat käynnistyneet. Kallion lukion opiskelijat esittelivät MTV Uutisille kirjoituseväänsä. Helsingin Kallion lukion aulassa kuhisee, kun lukiolaiset valmistautuvat syksyn yhteen kovimmista koitoksista, eli pitkän ja lyhyen matematiikan oppimäärien kirjoituksiin. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkoivat tänä vuonna 10. maaliskuuta. Viimeinen koepäivä on 27. maaliskuuta. Vaikka kirjoituksiin lukeminen on yhtäläisen tärkeää, kantavat perinteisesti eväät myös olennaisen roolin kirjoituspäivän kulussa. Useat lukiolaiset ovat varautuneet suureen päiväänsä hedelmien ja erilaisten herkkujen voimin. Erityisen suosittuja tuntuvat olevan pienet smoothiepussit ja ennen kaikkea energiajuomat, jotka löytyivät lähes jokaiselta tarjottimelta.

Iiris Taskinen ja Avar Kivimäki ovat varautuneet kattavasti eväillään. Mukana on esimerkiksi leipää, salaattia, hedelmiä, energiajuomaa ja karkkia.

Iiris Taskiselle matematiikan kirjoitukset ovat jo neljännet kirjoitukset syksyn ja kevään aikana. Avar Kivimäelle ne ovat vasta ensimmäiset.

Taskinen sanoo, että on nyt pakannut vähemmän juotavaa mukaan kuin aiemmissa kirjoituksissa.

– Mulla oli ensimmäisissä kirjoituksissa mukana termospullo kaakaota ja iso vesipullo ja monta limua enkä ehtinyt juoda niitä kaikkia ja ne olivat lopulta ihan lämpimiä.

Eväät täytyy edelleen teipata

Valtteri Palsala on varautunut päivään pikkupizzoilla, hedelmillä, irtokarkeilla sekä vedellä ja energiajuomilla.

Eväät on täytynyt myös teipata tai siirtää rasioihin, sillä paketeissa ei saa olla näkyvissä tekstejä mahdollisten lunttilappujen varalta.

Teippaaminen ei Palsalan mukaan ollut työlästä.

– Ei mulla mennyt kauaa, kymmenen minuuttia korkeintaa, hän sanoo.

Kirjoitukset häntä tosin jännittävät.

Valtteri Palsala on pakannut mukaan esimerkiksi energiajuomia ja pikkupizzoja.

Kaika Sahari taas on pakannut mukaan muun muassa karkkia, viinirypäleitä, leipää ja suklaata.

Sahari kertoo, että aloitti lukemaan matematiikan kirjoituksiin jo heti penkkareiden jälkeen, eli helmikuussa.

– Jännittää jonkin verran, vielä ei ole ehkä lauennut se jännitys niin pahasti.

Apila Tikka on pakannut itselleen muun muassa karjalanpiirakoita ja makaronisalaattia.

"Tuskin syön kaikkea"

Myös Lemmi Sovio on pakannut mukaan energiajuomia. Lisäksi tarjottimelta, johon eväät ja muut kirjoituksia varten tarkoitetut tavarat on aseteltu, löytyy muun muassa smoothieta, keksejä sekä kaksi wrappia.

Sovio sanoo, että on aiemmista kirjoituksista oppinut, että liian makeat asiat jäävät usein syömättä, sillä niistä voi tulla huono olo. Nyt mukaan ei ole tullut siis esimerkiksi karkkia.

– Mua kyllä jännittää, kun matikka on mulle vaikein aine, Sovio pohtii.

Lemmi Soviolta löytyy paljon juomavaihtoehtoja, naposteltavaa sekä täyttävämpää syötävää.

Viereiseltä tarjottimelta löytyy esimerkiksi smoothieta, vettä, energiajuomaa, pullaa ja karjalanpiirakoita.

– Tuskin tulen syömään kaikkea, Luna Korventaival sanoo.

Luna Korventaival on pakannut mukaan esimerkiksi pikkupullia ja karjalanpiirakoita.

Kyseessä on jo hänen neljännet kirjoituksensa, eli kokemusta eväiden pakkaamisesta löytyy.

– Turhaan pakkaa todella paljon, koska mä en ainakaan ole jännitykseltäni pystynyt syömään. Aina pitää varautua, ehkä henkiseksi tueksi, Korventaival pohtii.

