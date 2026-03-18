Suomalaisnainen on kuollut jäätyään auton alle Etelä-Italiassa Reggio Calabriassa, kertovat italialaismediat Sky tg24 ja Giornale Di Sicilia.
Mediatietojen mukaan turma tapahtui keskiviikon vastaisena yönä.
29-vuotias nainen oli ylittämässä katua yksin, kun hän jäi auton alle. Nainen kuoli välittömästi voimakkaan törmäyksen seurauksena. Paikalle saapuneet ensihoitajat totesivat naisen kuolleeksi.
Auton kuljettaja ei jäänyt auttamaan vaan pakeni paikalta. Poliisi etsii kuljettajaa.
Turmalla ei ole silminnäkijöitä, mutta poliisi selvittää auton rekisterinumeroa ja kuljettajan henkilöllisyyttä muun muassa alueen valvontakameroiden tallenteiden avulla.
Suomessa tapauksesta uutisoi aiemmin Iltalehti.