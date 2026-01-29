Kalle Rovanperä joutuu jättämään sairastumisen vuoksi väliin Oseanian Formula Regional -sarjan harjoituksia ja viikonlopun ensimmäisen kisan.

Varsin lupaavasti uransa rata-autoilijana aloittanut ralliautoilun kaksinkertainen maailmanmestari ei saanut toivomaansa starttia Oseanian Formula Regional -sarjan päätösviikonloppuun.

Rovanperä on sairastumisen takia sivussa, kun ensimmäinen viikonlopun neljästä kisasta ajetaan varhain perjantaina Suomen aikaa.



– Valitettavasti sairastuin eilen illalla, joten tänään on levättävä. Harjoituksia jää väliin ja myös ensimmäinen kisa, mutta toivottavasti pääsen mukaan viikonlopun muihin ajoihin, Rovanperä kertoi X-viestipalvelussa perjantaiaamuna Uuden-Seelannin aikaa.



Rovanperä ajoi viime viikonlppuna ensimmäisen palkintosijansa Oseanian formulasarjassa, kun hän sijoittui kolmanneksi Teretonga Parkin radalla ajetussa kilpailussa.

Keväällä ensimmäisen kautensa Japanin Super Formula -sarjassa aloittava Rovanperä on rallitaustansa vuoksi takamatkalla muihin kuljettajiin nähden, joten hän tarvitsisi vyölleen kaikki mahdolliset kilometrit ja kierrokset, mitä formula-autoilla on ajettavissa.