Ylitorniossa tapahtui tänään nokkakolari, jossa loukkaantui kolme henkilöä.
Liikenne Ylitorniossa Jokivarrentiellä oli poikki yli kahden tunnin ajan tänään tiellä tapahtuneen nokkakolarin seurauksena.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kyseessä oli henkilöauton ja pakettiauton nokkakolari tieosuudella, jonka nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa.
Kaikki onnettomuusajoneuvoissa olleet kolme henkilöä loukkaantuivat ja heidät toimitettiin ensihoidon toimesta sairaalahoitoon.
Pelastuslaitos kertoo liikenteen olleen poikki pitkään, koska onnettomuudessa olleita ajoneuvoja jouduttiin purkamaan potilaiden irroittamiseksi.
Pelastuslaitos on päättänyt pelastustyön ja liikenne normalisoituu Jokivarrentiellä.