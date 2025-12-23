Jouluaattona Suomessa on pakkasta ja aurinkoa.
MTV Uutisten meteorologi Jenna Salmisen mukaan joulun säässä tullaan näkemään seuraavien päivien aikana monenlaisia käänteitä.
Tänään aatonaattona on pakkasta koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.
– Pilvipoutaa, pakkasta, kuivaa säätä. Ihan kiva ajella menemään siellä, kertoo Salminen vilkkaimmasta menoliikennepäivästä.
Lapissa satelee lunta, ja muualla maassa pakkaskeli pitää tienpinnat liukkaina. Autoilijoilta ja jalankulkijoilta vaaditaan siksi erityistä varovaisuutta.
Jouluaaton sääkartasta voidaan puhua jopa joulun ihmeenä, sillä se on edellisviikoista poikkeava.
– Pilvet väistyvät itään ja luvassa on aurinkoa.
Lähes koko maa on aattona pakkasen puolella. Salmisen mukaan autoilijoiden kannattaakin pakata aurinkolasit mukaan, sillä aurinko paistaa matalalta ja kirkkaasti.
– Yleiskuva jouluaattona on rauhallinen. Pientä liukkautta ja lumisateita lukuun ottamatta ajokeli on hyvä, Salminen sanoo.
Lapissa lunta voi tulla paikoin runsaamminkin.
Joulun ihme päättyy jouluaattoon, sillä joulupäivänä koko maasta on kadonnut pakkaset.
– Tämä on sitten käänteinen joulun ihme. Kun alkuviikko oli joulun ihme, että saatiin lumisateita ja pientä valkeutta, niin tämä on se toinen jouluihme, Salminen sanoo.
– Tässä voi olla tulossa ihan poikkeuksellisen lauha joulupäivä.
Lämpötilat voivat olla yli viisi astetta.
– Vihreätä joulua ja lauhaa joulua saa toivottaa, sanoo Salminen.