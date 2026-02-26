Torstai tarjoilee sateita monissa eri muodoissa. Liikenteessä on syytä olla erityisen varovainen.

Viime yö ja torstaiaamu on tarjoillut pakkaslukemien vuoksi runsaita lumisateita, mutta hiljalleen lämpötila on laskemassa nollarajaa kohti.

– Pikkuhiljaa lounaasta alkaen noustaan plussan puolelle. Se tietää sitä, että sade on muuttumassa rännäksi ja siitä vielä vedeksi, MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Lumi- ja vesisateen rajamaastossa on mahdollisuus myös huomattavasti ajokeliä heikentävään jäätävään sateeseen.

Pääkaupunkiseudulla se voi ajoittua ikävästi juuri iltapäivän ruuhka-aikaan.

– Jäätävä sade voi tuoda kuorrutettuja liukkaita tienpintoja tai tarttua tuulilasiin ja siinä ei näkyvyys enää ole kovin kiva, Salminen varoittaa.

Seuraa suoraa lähetystä liikenteestä MTV:n sääkameran kautta!

Lumen eri olomuodot liikenteen kiusana

Etenkin pohjoisessa lumi pöllyää torstain liikenteessä runsaasti. Lounaasta etelään levittäytyvä sadealue tarjoilee sen sijaan raskaampaa, kosteaa lunta, joka muodostaa teiden pinnoille sohjoa.

Loppuviikon aikana lumipeite sulaa vauhdilla etenkin maan etelä- ja keskiosassa.

Jäilläkin on syytä erityiseen tarkkuuteen, sillä raskas lumi nostaa vettä jään pinnalle. Tämän seurauksena jääalueiden pinnat voivat heikentyä hyvinkin nopeasti.

– Se (pinta) voi lähteä halkeilemaan ja heikkenemään yllättävistäkin paikoista.

Perjantaina ja lauantaina ajokeli on jo hiukan parempi, mutta sunnuntaiksi etelästä on nousemassa uusi sadealue.