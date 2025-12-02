Jokerit lähtee heti SM-liigapaluunsa jälkeen tavoittelemaan paikkaa suurten joukossa myös talousluvuiltaan.
Ovi aukesi Jokereille viime torstaina, kun Jääkiekon SM-liiga Oy:n yhtiökokous päätti siirtymisestä 14+10 joukkueen sarjamalliin kaudesta 2027–28 alkaen.
Osana suunnitelmaa on jo tulevalle vuodelle kaavailtu niin sanottu superkausi, johon viime kevään Mestis-voittaja Jokerit ja tämän vuoden mestari saavat mahdollisuuden hakea paikkaa.
Lue myös: HIFK-pomo lähetti viestin Jokereille
Jokerien kohdalla nousua Liigaan voi pitää melko varmana, sillä helsinkiläisseura täyttänee helposti lisenssiin vaadittavat kriteerit.
Mitä Saarni ajattelee SM-liigan tekemistä sarjauudistuksista? Tästä lisää videolla.
Hockey Night Maanantai -ohjelmassa vieraillut Jokerien hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni maalaili suuntaviivoja Liiga-paluun pelaajabudjetista.
– Pitää vähän tehdä lisälaskelmia, että ei vielä lyödä ihan lopullisia lukuja pöytään, mutta kyllä me lähdemme kilpailullisella budjetilla. Ehkä arviolukuina 3–3,5 miljoonaa tällä hetkellä käytössä, Saarni arvioi.