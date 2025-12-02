Jokerit lähtee heti SM-liigapaluunsa jälkeen tavoittelemaan paikkaa suurten joukossa myös talousluvuiltaan.

Ovi aukesi Jokereille viime torstaina, kun Jääkiekon SM-liiga Oy:n yhtiökokous päätti siirtymisestä 14+10 joukkueen sarjamalliin kaudesta 2027–28 alkaen.

Osana suunnitelmaa on jo tulevalle vuodelle kaavailtu niin sanottu superkausi, johon viime kevään Mestis-voittaja Jokerit ja tämän vuoden mestari saavat mahdollisuuden hakea paikkaa.

Jokerien kohdalla nousua Liigaan voi pitää melko varmana, sillä helsinkiläisseura täyttänee helposti lisenssiin vaadittavat kriteerit.

Mitä Saarni ajattelee SM-liigan tekemistä sarjauudistuksista? Tästä lisää videolla.

Hockey Night Maanantai -ohjelmassa vieraillut Jokerien hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni maalaili suuntaviivoja Liiga-paluun pelaajabudjetista.

– Pitää vähän tehdä lisälaskelmia, että ei vielä lyödä ihan lopullisia lukuja pöytään, mutta kyllä me lähdemme kilpailullisella budjetilla. Ehkä arviolukuina 3–3,5 miljoonaa tällä hetkellä käytössä, Saarni arvioi.