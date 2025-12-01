Helsingin IFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma toivottaa Jokerit lämpimästi tervetulleeksi takaisin SM-liigaan.

SM-liigan viime viikon sarjamalliuudistus myötä Helsingin Jokereilla on sauma palata ensi kaudeksi Suomen pääsarjatasolle. Mestiksen mestaruuden viime kaudella voittanut helsinkiläisseura vahvistikin jo hakevansa Liiga-lisenssiä.

Kortesluoma on vakuuttunut, että Jokerien paluulla SM-liigaan on myös merkittävä vaikutus HIFK:n näkövinkkelistä – monestakin syystä.

– Totta kai, varmasti ihan samalla tavalla kuin paikallispelit Tampereella, tai Raumalla ja Porissa. Sillä on valtava merkitys taloudellisesti ja myös kannattajien puolelta. Onhan siinä aina sellainen oma latauksensa, kun pelataan naapuriseuraa vastaan. Tulee varmasti taas ikimuistoisia pelejä, Kortesluoma kertoi MTV Urheilulle perjantaina.

– Mietin sitä myös siltä kantilta, että tässä on varmasti ainakin yksi sukupolvi jääkiekon harrastajia ja kannattajia, jotka eivät ole ikinä päässeet kokemaan tai näkemään HIFK–Jokerit-paikallisottelua. Sehän ei myöskään ole vain paikallispeli stadissa, vaan kiinnostaa yleisöä Suomen laajuisesti. Olen siitä erittäin onnellinen, että nuo nuoretkin fanit pääsevät näkemään, mitä tällainen paikallispeli sitten on.

Irtoaako HIFK:n toimitusjohtajalta peräti onnittelut Jokerien suuntaan?

– Totta kai, onnittelut, Kortesluoma hymyilee.

