Jääkiekon SM-liigan runkosarjasta on jäljellä enää reilut kaksi viikkoa. Osalla taistelu pudotuspelipaikasta on käymässä jo vaikeaksi, mutta ketkä ovat kevättä ajatellen vahvimmilla?

MTV Urheilun kiekkostudio kävi lauantain ottelulähetyksessä läpi Veikkauksen tarjoamia todennäköisyyksiä neljän parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin yltävistä joukkueista.

Videolla MTV Urheilun asiantuntijat Jesse Joensuu ja Pekka Saravo arvioivat Veikkauksen tarjoamia todennäköisyyksiä pudotuspeleihin selviytyvistä joukkueista sekä kevään mestarisuosikeista. Luvut on päivitetty perjantain kierroksen jälkeen, joten niistä puuttuu lauantain otteluiden tulokset.

Mukana oli melkoisia yllätyksiäkin. Esimerkiksi viimeisestä pudotuspelipaikasta tasapistein kamppailevien HPK:n ja TPS:n välille on saatu iso ero todennäköisyydessä päästä playoffseihin.

– Herää itsellä se ajatus, että hei kannattaisiko tässä edes pelatakaan enää, Jesse Joensuu heittää pelaajien suhtautumisesta arvioihin.

– Ja jos olisin HPK:n kopissa tällä hetkellä ja katsoisin näitä numeroita, niin eka nauraisin ja sitten ne olisivat vessapaperia.

Joensuu myöntää kuitenkin, että vertailu nostaa esiin mielenkiintoisia spekulaatioita.

Sama toistuu kärkipäässä, jossa Veikkaus antaa esimerkiksi Ilvekselle varsin heikot mahdollisuudet yltää runkosarjassa neljän parhaan joukkoon, mutta nostaa joukkueen samaan aikaan yhdeksi varteenotettavimmista mestarisuosikeista.

Yksi on silti ylitse muiden.

– Onhan Tappara sellainen joukkue, että aika paljon saa tapahtua, että joku pystyy neljä voittoa heiltä ottamaan, mutta ei se mahdotonta missään nimessä ole, Pekka Saravo toteaa.