Kärppien kärkipelaajat ovat kiinnostaneet muita seuroja siirtorajan lähestyessä. Urheilujohtaja Kimmo Kapasen mukaan tyhjennysmyyntejä ei kuitenkaan olla aloittamassa.
Oululaisseura kertoi viikonloppuna purkaneensa hyökkääjä Olli Nikupeterin ja puolustaja Marcus Björkin sopimukset. Ruotsalaispuolustaja Björkin kausi oli vaisu, vaikka hän nautti suurta vastuuta joukkueen takalinjoilla. Björk oli lähtiessään Kärppien toiseksi eniten peliaikaa keskiarvollisesti kerännyt pakki.
– Nämä kaksi pelaajaa olivat sellaisia, jotka eivät olisi tulleet olemaan meidän vakiokokoonpanossa jatkossa, Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen kertoo MTV Urheilulle.
– Björkin kohdalla tilanne oli se, että meillä on kuusi pakkia, jotka tulevat pelaamaan enemmän kuin hän. Pelaajankin oli helppo tehdä päätös omaa uraansa koskien.
Björk teki omat ratkaisunsa ja solmi monivuotisen sopimuksen kasvattiseuransa Björklövenin kanssa.
Kärpät on pistekeskiarvolla mitattuna SM-liigan runkosarjan sijalla 15, kun sillä on pelaamatta enää 10 ottelua. Mahdollisuudet pudotuspeleihin ovat olemassa, mutta lanka alkaa olla jo ohuehko.
Myös Arttu Alasiurua jätti Kärpät taakseen vajaa kuukausi sitten. SM-liiga perui alun perin kalenterissa olleet sarjakarsinnat, sillä tulevalla sesongilla joukkueita seulotaan hurjalla kädellä sarjauudistuksen vuoksi.
Tilanne avasi häntäpäähän jääville seuroille mahdollisuuden toteuttaa niin sanotut tyhjennysmyynnit, kun uhkaa putoamisesta ei tänä keväänä ole. Sarjajumbo Vaasan Sport on puskenut pelaajia ulos kokonaan tai vuokralle.
Kärpät ei ole ryhtymässä samaan.
– Emme ole kärkeä antamassa pois millään muotoa, Kapanen sanoo.
Onko joukkueen kärkipelaajista siis tullut kauppakyselyitä tyhjennysmielessä?
– Kyllä. Emme ole halunneet antaa pois. Paljon on tullut kyselyitä, Kapanen sanoo.
Eli Kärpät ei toteuta tyhjennysmyyntejä tänä keväänä?
– Ei näillä tiedoilla. Ei ole ollut suunnitelmissa.
Kapasen mukaan on kuitenkin mahdollista, että Kärpät vahvistuu vielä pudotuspelitaistelun kalkkiviivoille. SM-liigan siirtoraja umpeutuu poikkeuksellisen myöhään, vasta maanantaina 2. maaliskuuta. Ruotsin SHL:n siirtoikkuna umpeutui jo viikonloppuna.
– Tilannetta seurataan viikottain. Tiedostamme tilanteen, että voittoja pitää ottaa. Maaliskuun alkuun asti on pelaajaliikenne on mahdollista sisäänpäin, Kapanen toteaa.
Oululaiset ovat vuoden 2026 puolella värvänneet NHL-taustaisen Jani Hakanpään ja Sport-hyökkääjä Sebastian Ståhlbergin.
"Maksukykyinen joukkue"
Kärpät on hilkulla jäädä toisena keväänä peräkkäin ulos pudotuspeleistä, mutta Kapasen mukaan joukkueen rakentamiseen se ei ole mainehaittana vaikuttanut, kun katseet ovat samaan aikaan myös tulevassa.
– Pelaajat ja agentit tietävät, että mitkä mahdollisuudet meillä on. Kärpät on maksukykyinen joukkue. Totta kai meidän on saatava uskottava urheilu kylkeen, jotta saadaan ne pelaajat, jotka meitä kiinnostaa, hän kertoo tulevaa tarkoittaen.
Kärpät näytti voimansa ja julkaisi hiljattain viime vuoden MM-kisoissakin pelanneen Eemil Erholtzin jatkosopimuksen. Myös SM-liigan tähtikaartiin kuuluva maalivahti Niklas Rubin jatkaa Oulussa ensi vuonna, vaikka tätä vietiin huhuissa vahvasti Tshekkiin.
– Rubin on absoluuttinen liigan kärkivahti. Jatkosopimus on tärkeä juttu, mutta kuitenkin osa isompaa kokonaisuutta, Kapanen päättää.