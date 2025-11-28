



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Jokerit-pomo: "Kylmät väreet menee" 23:45 Näin SM-liiga uudistuu – Teemu Niikko ja Karri Kivi avaavat muutosten taustat. Julkaistu 28.11.2025 17:50 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen HIFK:n kohtaaminen jääkiekon SM-liigassa tuo Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarnille kylmiä väreitä. SM-liigan yhtiökokouksessa torstaina päätettiin, että hallitsevalla Mestis-mestarilla eli Helsingin Jokereilla on oikeus hakea lisenssiä SM-liigakaudelle 2026–27. Kolmatta perättäistä Mestis-sesonkiaan tahkoava Jokerit myös tiedotti hakevansa Liiga-lisenssiä ja on siten palaamassa kotimaiseen pääsarjaan. – Onhan tämä upea juttu meille ja se, että nyt lähdemme tähän prosessiin mukaan. Toki vaaditaan vielä Jääkiekkoliiton hyväksyntä, mutta onhan tämä meidän seurallemme ihan äärettömän iso juttu, Jokerit-puheenjohtaja Mikko Saarni tunnelmoi MTV Urheilulle. Lue myös: Jokerit lähtee – näin reagoi Jääkiekkoliitto Jokerit-pomo sanoo seuran käyvän nyt keskusteluja Jääkiekkoliiton ja Liigan kanssa, mutta Jokerit on "hyvin valmistautunut". – Ei tämä sinällään meillä mitään paniikkia aiheuta.





Mahdollisuus vakuuttaa

Mikko Saarni korostaa, että Jokerien nykyisillä pelaajilla on paikka näyttää SM-liiganippuun pääsemistä silmällä pitäen.Tomi Natri /All Over Press

Jokerien ensi kauden liigajoukkueen pelaajabudjetti on Saarnin mukaan vielä auki.

– Niitä nyt tarkennellaan tulevien viikkojen aikana, mutta kyllä me tietysti haluamme kilpailukykyisiä olla. Ei olla mitään tarkkaa euromäärää laitettu.

Miten suuri osa nykyisestä joukkueesta on jatkamassa ehdollisilla liigasopimuksilla ensi vuoteen ja miten paljon joukkue on menossa uusiksi?

– Kyllä meillä tahtotila on siihen, että saamme pelaajia nykyisestä joukkueesta myös ensi vuoden liigajoukkueeseen. Nyt meidän jokaisella pelaajallamme on oikeasti aito mahdollisuus siihen: vakuuttaa peliotteilla vielä tämän kauden aikana, että on ansainnut paikkansa Liigassa.

– Toki ymmärretään myös se, että siihen tarvitaan uusiakin pelaajia. Siinä olemme myös aktiivisia.

"12+10 optimaalisempi"

1:03 Katso tiivistys muutoksista tästä minuutissa.

Ensi SM-liigakausi pelataan maksimissaan 18 joukkueella. Jokerit hallitsevana Mestis-mestarina sekä sarjan tuleva mestari voivat hakea liigalisenssiä ensi kaudeksi. Jos Jokerit voittaa mestaruuden myös tällä kaudella, lisenssiä voisi hakea toinen Mestiksen finaalijoukkue.

Kaudella 2027–28 ollaan pelaamassa 14 joukkueen niin sanotulla A-liigalla ja 10 joukkueen niin sanotulla B-liigalla. Osaa on närkästyttänyt, ettei lähdetty toteuttamaan vielä suurempaa muutosta, pöydällä ollutta 12+10-mallia.

– Mehän Mestiksen, Sarjaseurat ry:n johdolla puhuimme 12+10-malllista, joka olisi ehkä ollut vielä optimaalisempi. Mutta näin he nyt sen asian päättivät, Saarni tuumii.

Käyttöön otetaan suorat nousut ja putoamiset, mistä Saarni pitää.

– Se on ollut Jokereille tärkeä asia.

Saarni toteaa lisäksi hallinnollisten ja tulojaollisten menneen "huomattavasti parempaan suuntaan". Ensi liigakaudesta alkaen jokainen seura pitää omat pudotuspelien lipputulonsa.

Kylmät väreet

Ensimmäistä kertaa sitten kauden 2013–14 Helsingin mahtiseurat Jokerit ja HIFK ovat pelaamassa samassa sarjassa. Tulevista paikallisväännöistä herahtaa vesi Saarnin kielelle.

– Niitä otteluita on sekä Jokereissa että IFK:ssa ja varmasti koko pääkaupunkiseudulla odotettu kuin kuuta nousevaa. Nyt ne tulevat tapahtumaan.

– Kylmät väreet menee, kun sitä miettii, että ensi syksynä se sitten tapahtuu.